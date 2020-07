Foggia, operato al cervello da sveglio. Colamaria: “In caso di tumore tecnica più sicura”

Entri in sala operatoria e resti sveglio mentre i chirurgi lavorano. Anche se può sembrarti impossibile, e forse un po’ spaventoso, in realtà si chiama “awake surgery” ed è una tecnica operatoria per cui il paziente resta vigile e cosciente durante l’intervento. Il dottor Antonio Colamaria, Direttore della Struttura Complessa di Neurochirurgia Ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia, ha utilizzato l’innovativa metodica per operare un paziente di 65 anni affetto da un angioma cavernoso nel lobo temporale sinistro del cervello. È la prima volta che l’awake surgery viene impiegata per questo tipo di operazione, così ce le siamo fatta raccontare.

Afasia e crisi epilettiche

Quando è arrivato al Policlinico Riuniti di Foggia, il paziente, di circa 65 anni, ha descritto questi sintomi al dottor Antonio Colamaria: “Mi ha raccontato di aver avuto disturbi del linguaggio, afasia transitoria e crisi epilettiche improvvise”. Così l’ha sottoposto a una risonanza dell’encefalo, notando “un piccolo angioma cavernoso, una malformazione benigna, che si trovava però in una posizione particolare, all’interno del lobo temporale sinistro. La risonanza aveva evidenziato anche i segni di un microsanguinamento intralesionale. “Allora ho proposto al paziente di rimuovere l’angioma, anche se di piccole dimensioni. E vista la localizzazione, la sintomatologia e la presenza dell’emorragia intralesionale, mi è sembrato utile sottoporlo all’awake surgery”. In questo modo sarebbe rimasto monitorato per tutto il tempo e si sarebbero evitati danni permanenti o complicanze post operatorie.

L’intervento

L’intervento di awake surgery ha richiesto tre fasi. Prima il paziente è stato sedato e i chirurghi hanno proceduto con l’incisione, indolore, della pelle e con l’apertura del cranio. A quel punto è stato svegliato e il neuropsicologo presente in sala operatoria l’ha coinvolto in test cognitivi. La multidisciplarietà del team che opera è stata decisiva: “In questi interventi gli anestesisti hanno un ruolo fondamentale nella gestione del paziente, il neuropsicologo invece lo sottopone a domande e test, parla con lui spiegandogli le diverse fasi dell’operazione per cercare di tranquillizzarlo”. Il fatto che il paziente sia sveglio è importante per avere conferma in tempo reale che l’intervento non stia compromettendo zone del delicate del cervello come quelle deputate al movimento, alla memoria o al linguaggio. Il paziente infine è stato sedato di nuovo e così i chirurghi hanno potuto ricucire il cranio.

Maggior sicurezza

Con un’unica seduta, in awake surgery, preceduta e seguita da una valutazione cognitiva, il paziente è stato liberato dall’angioma cavernoso. “È andato tutto secondo programma e il paziente sta bene, non ha avuto nessuna complicanza post intervento” ha concluso il dottor Colamaria, che ha spiegato poi, il grado di sicurezza della chirurgia da svegli: “Il fatto che il paziente sia vigile permette di guidare il chirurgo durante l’intervento e di eseguire il cosiddetto mappaggio corticale: in sostanza si stimolano le aree in prossimità della lesione e si valuta la reazione del paziente, in questo modo si identificano con precisione le aree da salvaguardare e questo permette di operare con maggiore sicurezza”.

