Lecce smentisce Regione e giornali “A Orsara nessun caso di Covid”

Orsara di Puglia, 17 luglio 2020. “Non c’è nessun nuovo caso di contagio da Covid-19 a Orsara di Puglia. Le notizie, apparse in queste ore, che riferiscono di un caso a Orsara di Puglia non corrispondono alla realtà dei fatti. Dall’Asl Fg ci hanno confermato che non c’è nessun caso di contagio da Covid-19 sul territorio comunale di Orsara di Puglia”. E’ il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce, a smentire la notizia apparsa su diversi giornali online.