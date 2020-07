Lega: il Vicesegretario Federale Crippa domani in Capitanata

Bari, 17 luglio 2020. La Lega conferma la sua presenza costante sul territorio e la sua attività politica che non conosce sosta e non vive solamente durante le elezioni come tanti altri partiti fanno. Dopo la visita di Matteo Salvini, è il turno del Vicesegretario Federale Andrea Crippa che sabato 18 arriverà in Capitanata e svolgerà tappe fra San Severo, Poggio Imperiale e Lesina. Terrà un pranzo con dirigenti e militanti del partito, visiterà aziende e territori per rilanciare l’idea del buongoverno che la Lega ha intenzione di inaugurare da Settembre in Regione Puglia, quando finalmente Michele Emiliano, il PD e 15 anni di centrosinistra saranno un ricordo.

Segreteria Provinciale Lega Foggia