Manfredonia, lettera del console Touring club al neo direttore Parco Archeologico di Siponto

“Egregio Dott. Longobardi da anni oltre a potermi onore di rappresentare un soggetto istituzionale così autorevole, professionalmente mi occupo di turismo e di strategie di promozione e valorizzazione del territorio. Innanzitutto le faccio i più fervidi auguri per il nuovo incarico di direttore del Parco Archeologico di Siponto, a lei molto caro sin dalla nascita, sicuro che con la sua esperienza e capacità possa determinare l’attesa svolta sulla gestione e fruibilità di un sito che rappresenta una perla rara nel suo genere per il suo geniale connubio tra storia ed innovazione, ma che, purtroppo, ha avuto troppo spesso problematicità legate alla fruizione, ancor più accentuate dalle conseguenze dell’emergenza covid-19. Lasciata alle spalle la drammaticità dell’emergenza sanitaria, l’economia, tra grosse difficoltà ed incognite, sta provando a rimettersi in sesto e ripartire. L’economia del nostro territorio, così come quella di gran parte dell’Italia, regge sul turismo e sul suo indotto, ambiti che andrebbero sostenuti e non ulteriormente penalizzati anche alla luce degli importanti investimenti privati in questo segmento occupazionale e sociale. Quest’estate, ormai entrata nel “vivo”, vede sconvolti anni di investimenti e programmazione pubblici e privati che possono essere tutelati attraverso l’incentivazione del turismo domestico e di prossimità. Ed in questa ottica risulta indispensabile la valorizzazione, promozione e soprattutto fruizione organizzata del patrimonio storico-artistico-cultura di ciascuna città affinchè esso diventi attrattore di flussi costanti. Tra gli attrattori più importanti per Manfredonia ed il suo territorio, c’è il Parco Archeologico di Siponto, risultato negli ultimi anni in testa, per numero di visitatori, nella classifica dei luoghi con maggiore affluenza ed interesse. L’attesa ed annunciata riapertura del 1° luglio è slittata a data da destinarsi, penalizzando ulteriormente l’offerta turistica della nostra città, con serie ripercussioni sull’immagine causata dalla delusione dei tantissimi turisti che restano fuori dai cancelli sotto il sole cocente. La tempistica di riapertura, quindi, risulterebbe fondamentale per la “buona riuscita” di questa stagione estiva, e non solo.

Altresì, colgo l’occasione per lanciarle l’invito e la disponibilità a confrontarci con Istituzioni ed operatori della città sulla questione orari di accesso e fruibilità del Parco Archeologico, anch’essi divenuti oggetto di controversie con i turisti, in particolar modo quelli afferenti al segmento scolastico. In tal senso, la nostra proposta è quello di risolvere con urgenza la chiusura del Parco Archeologico nel mese di agosto. Ringraziandola per l’attenzione e certo di un suo pronto riscontro, le porgo i miei più cordiali saluti. Grazie in anticipo per la sempre cortese collaborazione”.

