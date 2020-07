Manfredonia, PD “Parole di Emiliano confermano visione strategica per l’ospedale”

Manfredonia, 17 luglio 2020. “All’esito della visita nel nostro ospedale, il Partito Democratico di Manfredonia esprime piena soddisfazione in merito alle parole espresse dal Presidente Michele Emiliano. Accogliamo con gioia il rinnovato impegno per la valorizzazione del nostro nosocomio, sia in termini di infrastrutture che di risorse umane.

Le dichiarazioni del Presidente confermano la capacità di visione strategica in capo al governo regionale; capacità che, dopo aver superato il piano di rientro che, anche per le discutibili gestioni dei governi di centro destra, il nostro sistema sanitario pugliese ha dovuto affrontare, si potrà tradurre in maggiori investimenti. Ci auguriamo che tali affermazioni possano fornire maggiore chiarezza e tranquillità ai cittadini, sgombrando il campo da polemiche e strumentalizzazioni“. E’ quanto diffuso in una nota stampa dal PD di Manfredonia.