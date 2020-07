Manfredonia, torna esposto in Cattedrale il crocifisso che “gioca a nascondino”

In realtà il crocifisso non si era mai mosso dal suo posto, ma si trovava in un punto nascosto e non era fruibile a fedeli e turisti. Come mai? Rinvenuto nell’abbazia di San Leonardo in Lama Volara (da qui il nome) nel 1956, dopo la dedicazione dell’altare nel 2016 a seguito dei lavori di ristrutturazione, si era ipotizzata la possibilità di riportare ‘a casa’ il crocifisso. Pare dunque sia stato ‘messo da parte’ in attesa del trasloco. Sfumata l’ipotesi, il prezioso crocifisso è stato finalmente riposizionato ben in vista.