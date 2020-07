Meteo Gargano, rovesci e temporali: migliora domenica

Bari, 17 luglio 2020. L’alta pressione cede rapidamente ad opera di un impulso instabile che raggiunge le nostre regioni del Sud Est. Tempo in peggioramento a partire dal Molise con rovesci e temporali in estensione alla Puglia centro settentrionale e alla Lucania. Fenomeni a tratti intensi. Temperature in deciso calo. Venti in rotazione e rinforzo da Nordest dal pomeriggio. Mari da poco mossi a mossi, ulteriore aumento del monto ondoso entro sera.

ESTATE SENZA ECCESSI A METÀ MESE CON LOCALE INSTABILITÀ NELLE AREE INTERNE

SABATO: la pressione è in aumento. Tuttavia le nostre regioni risentono ancora della vecchia circolazione ciclonica in colmamento sui Balcani. Ne consegue una moderata instabilità a ciclo diurno su zone interne ed appenniniche con dei rovesci e qualche temporale. Temperature stabili, venti da NNE anche moderati. Mari mossi, fino a molto mosso il Canale d’Otranto

DOMENICA: le condizioni del tempo si presentano piuttosto stabili ma il cielo non del tutto soleggiato. Permane infatti una residua variabilità che nelle zone interne ed appenniniche potrà dar luogo a qualhe occasionale fenomeno Temperature in aumento, venti da NNO, a tratti moderati sul Canale d’Otranto, mari poco mossi o mossi,