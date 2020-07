Moda Uomo: i profumi di Hugo Boss

Ci sono marchi nel mondo della moda che, grazie ad un successo planetario, rappresentano un vero e proprio punto di riferimento per l’intero comparto. Un esempio su tutti riguarda il marchio Hugo Boss, la cui storia inizia nel 1924 in Germania, a Metzingen, quando Hugo Ferdinand Boss fonda l’azienda tessile che ancora oggi porta il suo nome.

Un marchio che parte dal basso, visto che Hugo Boss inizia la sua carriera in una fabbrica tessile a Metzingen e poi a Costanza. Nel 1908 Hugo Boss eredita la bottega di famiglia e nello stesso anno sposa Anna Katharina Freysinger, che lo rende papà di una bambina. Con lo scoppio della Prima guerra mondiale, Hugo Boss viene arruolato nell’esercito, prestando servizio con il rango di caporale.

Nel 1923 la decisione di aprire la sua fabbrica e da allora la sua è divenuta una storia di successo planetario. Col tempo, infatti, il marchio si è vantato della collaborazione di numerosi designer, per un lavoro di squadra più orientato al segmento premium che al lusso vero e proprio. Oggi il marchio è famoso per offrire al pubblico maschile un insieme di capi essenziali dai quali costruire il proprio mondo, attraverso un mix ordinato di elementi. Materiali di alta qualità e fitting sciancrato: l’abito formale di Hugo Boss è un classico senza tempo.

I profumi Hugo Boss

Ma non solo abiti nell’universo Hugo Boss. Anche i profumi di questo marchio raccolgono da sempre un successo enorme. Un esempio su tutti? Hugo Boss The Scent Absolute. Creato dal maître parfumeur Bruno Jovanovic, si apre con la freschezza speziata dello zenzero, che incontra le afrodisiache note di cuore di radice di mondia e frutto di maninka, su un fondo intenso di vetiver grezzo e mascolino.

La composizione contiene delle essenze di indubbio effetto emozionale ed è di una straordinaria felicità inventiva, trascinante e piena di gioia di vivere. Le note di testa si slanciano in una vivacissima danza dello speziato zenzero, segue nella parte centrale l’inserimento della maninka e delle radici di Mondia, nella parte finale si espande, in un ritmo vigoroso, l’aroma del terroso vetiver.

Date le caratteristiche dei suoi accordi può essere indossato dagli uomini di ogni età. La sua scia è inconfondibile, conquista immediatamente i sensi e poche gocce vaporizzate durano svariate ore. Come in ogni altro profumo Hugo Boss, ciò che colpisce è l’architettura olfattiva sempre molto ricercata e accurata, evidenziando come la griffe sia una elegante creatrice anche nel settore del beauty.

Si tratta, dunque, di un profumo davvero meraviglioso e che col tempo ha conquistato milioni di uomini in tutto il mondo, pronti ad indossarlo nei momenti più importanti e nelle occasioni che contano. D’altronde, fare la differenza nei momenti più importanti è nel DNA dell’azienda che porta il nome Hugo Boss.