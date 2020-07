Regionali nel M5s, a Foggia la sfida di Barone, Dal Maso e Sebastiano

Foggia, 17 luglio 2020. Ritrovarsi dopo il lockdown con un una nova sede e un programma per le regionali, già esposto e organizzato sul sito della candidata presidente M5s Antonella Laricchia. Sarà lei ad inaugurare sabato – con i parlamentari pentastellati Giorgio Lovecchio, Rosa Menga e Marco Pellegrini, i consiglieri comunali Fatigato e Quarato, l’europarlamentare Mario Furore e con gli 8 candidati alle regionali – lo Spazio 5 stelle in via Crispi, nuova versione del “meetup 5stelle”, che ormai è termine desueto. Ha fatto il suo tempo anche l’ex Singer, in cui i grillini hanno mosso i loro primi passi politici in città e da cui sono partite tutte le campagne elettorali fino al prossimo sabato.

La sede in via Crispi a Foggia Sede in allestimento

“Non sarà solo un comitato inaugurato per questo periodo elettorale ma una sede fisica che avevamo già preso prima del lockdown” dice Rosa Menga, deputato di Foggia. Sarà un luogo di incontro e di dialogo per i consiglieri comunali, parlamentari, europarlamentari e consiglieri regionali”. Riallacciare il rapporto con la base è la priorità “cosa che si è un po’ persa in questi ultimi tempi” secondo Mario Dal Maso, impiegato di banca, uno degli 8 candidati al consiglio regionale. Con lui, l’uscente Rosa Barone e Paolo Sebastiano, “imprenditore da 4 generazioni”, come si legge nella sua presentazione sui social.

Fin qui Foggia, che sarà teatro, come sempre, di un’affollata sfida fra candidati si contenderanno i seggi per via Gentile a Bari. Qui scaldano i motori Dal Maso e Sebastiano, se l’avversario politico è, ovviamente, fuori dal loro perimetro, all’interno si tratterà di competere con la popolarità del consigliere regionale in carica Rosa Barone. A S. Severo scendono in campo Luigi Lacci e Guendalina Rosito, alto Tavoliere, dove l’ondata grillina è stata particolarmente forte nel 2018 (politiche). A Troia si candida nuovamente Grazia Manna, una delle fautrici delle battaglie ambientali del suo territorio e impegnata da più anni su questo fronte. A Manfredonia Gugliema Lecce si confronterà con l’agone forse più difficile, cioè nella città in il M5s ha messo le sue prime radici e dove lo sfilacciamento del gruppo dirigente si evidenzia di più. Salvatore Biancofiore compete da S. Giovanni Rotondo, terra di conquista anche di Mario Conca che nel paese di S. Pio, in un tempo grillino, sostenne la campagna elettorale del sindaco nel 2019.

Il programma parte da Bari, dal sito di Antonella Laricchia, e ognuno lo declinerà sul proprio territorio. “Io credo- dice Dal Maso- che ci sia bisogno di più rappresentanza capace di creare quella cosiddetta ‘economia circolare’ fra Regione, istituzioni, lavoro e società civile. Vanno anche pubblicizzate meglio le nostre attività, Salvini sa farlo molto bene, noi lavoriamo di più e comunichiamo di meno”. Il candidato più temuto a Foggia? “Sulla carta Raffaele Piemontese, ma noi non temiamo nessuno”.

Per Rosa Megna l’onda del M5s, dopo la prima fase, ora sarà diversa “era normale ipotizzare un calo ma la nostra agenda non è finita, abbiamo realizzato solo una parte del lavoro, resta ancora metà legislatura per andare avanti”. Gli “Stati generali”, ovvero il congresso del M5s, erano attesi da prima del lockdown. “Credo che saranno rimandati a dopo le regionali perché far confluire tanta gente in un solo luogo non credo sarà possibile, responsabilmente né, come avevamo pensato, si potrà organizzare online per non privarci un momento di incontro”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 17 luglio 2020