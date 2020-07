Regione Puglia,4,3 mln euro concedibili a Chemgas srl

Bari, 17 luglio 2020. “La società Chemgas è ammessa a presentare il progetto definitivo”. E’ quanto ratificato dalla Giunta regionale. Investimento complessivo pari a 15.180.000,00 euro,sovvenzione pubblica di euro 4.314.000,00 euro.

Aumento occupazionale, a regime, cinque unità : numero su cui Puglia Sviluppo spa (azionista unico la Regione Puglia, delegata all’istruttoria delle richieste di finanziamento agevolato) sostiene che “l’incremento di occupati previsto sia piuttosto esiguo rispetto all’iniziativa e ai dati di progetto. Si prescrive che l’impresa in sede di progettazione definitiva si impegni a effettuare un incremento occupazionale maggiore”.

La proposta industriale è denominata “Chemgas Brindisi 01”,da realizzare nello stabilimento che si trova nel Polo Petrolchimico brindisino.Consiste nel potenziamento del ciclo produttivo associato allo sviluppo tecnologico dovuto agli interventi di digitalizzazione interconnessione e automazione 4.0,abbattimento delle immissioni nell’ambiente di sostanze potenzialmente inquinanti e pericolose,efficientamento dei consumi energetici considerato che l’attuale costo dell’energia elettrica incide per più del 65% sui costi di produzione. Inoltre la costruzione della nuova torre di raffreddamento acque di processo, nuovo impianto di liquefazione, nuovi compressori di aria J-1001 e J-108,ammodernamento del laboratorio di analisi e innalzamento dei sistemi di sicurezza e tutela ambientale.

Operazioni che puntano a creare un polo di eccellenza nazionale e internazionale,porre le basi per ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo,contribuire a dare prestigio al territorio e alla Puglia. La fabbrica odierna di Chemgas srl era il reparto di Frazionamento Aria e fornitura gas tecnici della Montecatini spa edificata nel 1961. Durante gli anni ’90 a seguito di diversa filosofia di produzione viene trasformato il Reparto P21 e il 28 marzo 1995 Chemgas srl acquisisce da Enichem spa le attuali zone garantendo la distribuzione di aria e gas indispensabili alle società insediate nei dintorni.

Circa l’80% del ricavato del settore gas tecnici è detenuto dai gas derivanti da frazionamento aria mentre il restante 20% proviene da anidride carbonica, acetilene, protossido di azoto. La clientela di Chemgas è ubicata nel Polo di Brindisi e trattasi di Versalis, Basel, Syndial, Enipower. Azoto, ossigeno e argon allo stato liquido, adeguatamente certificati, vengono commercializzati in Italia da Sapio e Rivoira per uso industriale e alimentare. I manager di Chemgas sottolineano che l’idrogeno sia,da diversi anni, al centro di numerose ricerche per il suo possibile utilizzo come vettore energetico sia per applicazioni stazionarie sia per la mobilità, e pertanto non si esclude la possibilità di intercettare nuovi mercati.

Il Polo brindisino – che risulta competitivo nella geografia di quelli presenti sull’Adriatico (Porto Marghera, Ravenna, Ferrara) e degli altri di grandi dimensioni localizzati nel Sud Italia (Priolo, Gela, Sarroch, Porto Torres)- ha le potenzialità per assumere un ruolo importante nello sviluppo economico e imprenditoriale della Puglia e d’Italia nonché nello scenario dei nuovi equilibri geoeconomici del Mediterraneo e dei Balcani.

Chemgas ha sede legale in Brindisi,capitale sociale 7.650.000,00 euro suddiviso così: 49% Rivoira srl sede legale Milano e 51% Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno srl sede legale Milano, presidente del consiglio di amministrazione Guido Bechi. Fatturato,anno 2018,308.666.199,00 euro,totale a bilancio euro 1.191.324.648,00,patrimonio netto 13.150.430,00 euro.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 17 luglio 2020.