Relazione DIA “Dopo la Strage di San Marco, nuove alleanze delle consorterie mafiose”

Roma, 17 luglio 2020. “Ciò ha indotto le consorterie mafiose, quasi tutte private degli elementi di vertice e fortemente destabilizzate sia sul piano operativo che decisionale, a creare nuove alleanze o rinvigorire quelle già esistenti, rafforzando i legami tra i gruppi delle diverse macro-aree (capoluogo di provincia, Gargano, alto e basso Tavoliere). Per tali ragioni il quadro criminale della provincia risulta particolarmente complesso e instabile“. E’ quanto emerge dalla Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento – Luglio/Dicembre 2019, relativa all’attività svolta e ai risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia.

“La questione della criminalità foggiana è stata oggetto di una particolare attenzione nel corso del 2019, come attestato, da ultimo, dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, riunitosi presso la Prefettura di Foggia, il 23 dicembre 2019, alla presenza del Ministro dell’Interno”.

“Dopo la “strage di San Marco in Lamis” del 9 agosto 2017 e a causa di una serie di eventi criminali accaduti tra il 2018 e il 2019, la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia è rimasta sempre alla ribalta della cronaca, anche nazionale. A seguito, poi, dell’escalation di atti intimidatori registrata tra la fine del 2019 ed i primi giorni del 2020, il Ministro dell’Interno ha deciso l’invio “di un contingente straordinario di Forze di polizia” e l’attivazione, a Foggia, di una Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia, formalmente istituita il 15 febbraio 2020. In particolare, il Ministro ha dichiarato che “l’apertura della Sezione Operativa della DIA e la destinazione di un maggior numero di personale di polizia confermano la volontà dello Stato di contrastare con la massima determinazione ogni forma”.

Nella speciale graduatoria generale stilata dal “Sole 24 ore” per l’anno 2019 sulla qualità di vita e benessere delle province italiane, determinato dalla media di novanta indicatori, la città di Foggia risulta al terzultimo posto (105°), segnata, tra l’altro, negativamente dal parametro “Sicurezza e Giustizia”.

Tra i fatti più gravi, citati gli incidenti del 4 e 6 agosto 2018 che, con la morte di 16 braccianti africani, hanno riacceso i riflettori sul fenomeno del caporalato, e l’omicidio, il 13 aprile 2019, a Cagnano Varano di un Maresciallo Maggiore dei Carabinieri. Rileva, peraltro, anche il considerevole numero di fatti di sangue, omicidi e tentati omicidi, che hanno colpito direttamente capoclan ed esponenti di rilievo delle cosche. Compiuti con l’esplosione di ordigni, colpi d’arma da fuoco ed incendi, perlopiù ai danni d’imprenditori che operano in settori cruciali dell’economia locale (commercio, edilizia, turismo, raccolta dei rifiuti, pesca e agricoltura). Si segnala, tra gli altri, il 12 novembre 2019, a Foggia, la deflagrazione di un ordigno presso l’esercizio di ristorazione riconducibile ad un pregiudicato (coinvolto nelle operazioni antimafia “Baccus” e “Caronte” del 2012), in occasione della quale è rimasta ferita in modo lieve una condomina. Notevole risonanza mediatica hanno avuto gli atti intimidatori perpetrati, il 3 e il 16 gennaio 2020, in danno dei titolari di un’azienda sanitaria privata. In particolare il 3 gennaio è stato fatto detonare un ordigno artigianale sotto un veicolo intestato alla stessa e la violentissima esplosione, oltre a distruggere l’autovettura, ha provocato ingenti danni a decine di veicoli parcheggiati nei pressi, divelto le saracinesche degli adiacenti locali e mandato in frantumi le finestre delle palazzine della zona. Nelle prime ore della mattinata del 16 gennaio 2020, un altro ordigno artigianale è scoppiato nei pressi dell’ingresso del centro sanitario, danneggiando la serranda ed alcune auto in sosta nel piazzale.

In tale contesto, la risposta istituzionale si è, infatti, concretizzata, oltre che in un capillare controllo del territorio e nelle attività info-investigative (con i proficui risultati conseguiti da magistratura e Forze di Polizia), in un’efficace applicazione della disciplina del Codice Antimafia, in particolare in materia di interdittive, nonché in significativi interventi sulle attività degli Enti Locali (tanto che nel corso del semestre in esame sono stati sciolti i consigli comunali di Manfredonia e Cerignola). Ciò ha indotto le consorterie mafiose, quasi tutte private degli elementi di vertice e fortemente destabilizzate sia sul piano operativo che decisionale, a creare nuove alleanze o rinvigorire quelle già esistenti, rafforzando i legami tra i gruppi delle diverse macro-aree (capoluogo di provincia, Gargano, alto e basso Tavoliere). Per tali ragioni il quadro criminale della provincia risulta particolarmente complesso e instabile”.

FOCUS RELAZIONI DIA PROVINCIA DI FOGGIA