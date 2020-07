Rete di imprese rilancia destinazione con “Manfredonia experience”

Manfredonia, città tra le più caratteristiche di Puglia e porta del Gargano, si propone come inedita ed accattivante experience destination dell’estate 2020, pronta a raccontarsi e ad essere vissuta come mai prima d’ora, attraverso la fruibilità di una rinnovata e diversificata offerta turistica. Nella delicata fase post Covid-19, “Manfredonia in Rete” – Contratto di Rete degli operatori turistico commerciali, ha deciso di autofinananziarsi per rilanciare l’appeal della città con un piano di comunicazione che ne valorizza le eccellenze e le esperienze.

Grazie al coordinamento del locale GAL DaunOfantino, agenzia di sviluppo del territorio e all’impegno di Michele De Meo, console del Touring Club Italiano, sono ben ventitré le imprese che, con tanto coraggio ed una forte motivazione, hanno deciso di investire sull’ambizioso progetto “Manfredonia Experience”, tra queste vi sono hotel, B&B, ristoranti, stabilimenti balneari, gelaterie, bar, associazioni per passeggiate a cavallo e attività outdoor.

Con una mirata strategia ideata e coordinata da Rocky Malatesta, esperto di marketing e

internazionalizzazione d’impresa, si è voluto realizzare un programma intenso e interattivo di attività di comunicazione che avranno, nella loro pienezza esecutiva, un effetto moltiplicatore in grado di suscitare un immediato interesse nei confronti di un’ampia platea regionale e nazionale. Sono stati presentati oggi in conferenza stampa a Manfredonia gli strumenti messi in campo alla presenza di Michele d’Errico (Presidente del Gal DaunOfantino, Società capofila di “Manfredonia in Rete”, Loredana Capone (Assessore al Turismo ed alla Cultura della Regione Puglia, in video collegamento), Damiano Gelsomino (Presidente della Camera di Commercio di Foggia), Aldo Patruno (Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia ), Giuseppe Calabrese in arte “Peppone” (conduttore Rai di “Linea Verde” e gastronomo) e Marco Colognese (Critico enogastronomico Le Guide de L’Espresso – Repubblica.it , Reporter Gourmet). Il nuovo sito web dedicato “Manfredonia Experience”, la brochure realizzata in ventimila copie con una

pianta della città e la geolocalizzazione di tutti gli esercizi commerciali e i luoghi turisticamente rilevanti, un video emozionale che ha l’ambizione di divenire cult in breve tempo (https://youtu.be/YcNKL1ABEIc, realizzato con sottotitoli per garantire a tutti la fruizione) che ha visto la regia di Maurizio Masciopinto e la direzione artistica di Viviana Guarini, che tra l’altro è anche social media manager dei canali social su Facebook Instagram, attività già in corso con grande successo, che terminerà a fine settembre.

Inoltre, “Manfredonia Experience” ha in serbo una massiccia campagna media a livello nazionale con le testate più importanti di settore, tra le più rilevanti ricordiamo Repubblica.it, Confidenze, Donna Moderna, Vogue, Tgcom24, Affaritaliani.it, Agendaviaggi.com, Milanoglamour.com, Viaggivacanze.info, Bartu’, Lifestylemadeinitaly.it, Artslife.com, Frecce, Lonelyplanet, Sensidelviaggio.it, Caravan & camper, Travel

globe, Viagginbici.com, Vdg-viaggi del gusto – Nautica.

“Manfredonia in Rete” – Contratto di Rete operatori turistici-ricettivi-commerciali

– mail info@manfredoniaexperience.it Manfredonia si propone così come meta ideale, interessante e sicura per l’estate 2020. Punti di forza sono la sua collocazione geografica ed una variegata offerta di prodotti turistici, grazie anche alla presenza a pochi chilometri di distanza dell’immenso e bellissimo Parco Nazionale del Gargano. Mare, Natura, Gusto, Sport, Cultura, Archeologia, Folklore e Arte, tutti elementi che “Manfredonia in Rete” – scommettendo sul principio di solidarietà e collaborazione tra gli operatori – ha declinato all’insegna dell’experience, assicurando al turista un soggiorno autentico, di qualità e di agevole fruizione. Un rinnovato spirito di sana imprenditoria e l’amore per la propria terra si fondono per far di che Manfredonia si affermi come una delle realtà in Puglia che ancor prima di divenire destinazione turistica, ospitale ed accogliente, sappia essere comunità.

Soltanto tenendosi per mano e mantenendo lo sguardo alto verso l’orizzonte, si possono raggiungere obiettivi prima ritenuti impossibili. Manfredonia oggi è un esempio, un modello di organizzazione sociale che sicuramente otterrà risultati importanti e durevoli nel tempo.

Aderiscono a “Manfredonia Experience” Gal DaunOfantino, Arnold’s, Bacco Tabacco e Venere, Bar Stella, Bianca Lancia,Caffè Aulisa, Caffè Bramanthe, Calamarando, Camping Lido Salpi, Coppola Rossa,Ekologica Escursioni, Gelateria Marea, Gelateria Tommasino, In Piazzetta,Le Querce di Mamre, Lido Aurora Nord, Lido La Sirenetta, Martin, Opificio Birraio,Osteria Boccolicchio, Panzerotto d’Oro, Porta del Sole, Regiohotel Manfredi.