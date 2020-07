Tgcom24, Monte Sant’Angelo tra le Città Bianche d’Italia

“Evocano l’estate fin dal primo sguardo, con i loro muri candidi di calce o delle pietre locali in cui sono costruite. Le Città Bianche sono prevalentemente nell’Italia del Sud, soprattutto in Puglia, e costituiscono una destinazione perfetta per la nostra estate italiana. Il loro colore corrisponde spesso ad esigenze funzionali, ad esempio l’utilizzo di materiali locali o l’esigenza di mantenere freschi gli ambienti nei mesi torridi dell’estate. Oggi sono gettonatissime dai turisti, ma vale sempre la pena conoscerle e visitarle.

MONTE SANT’ANGELO, FOGGIA – Il borgo, tutto in bianco, è arroccato su uno sperone di montagna del Gargano. È celebre per il santuario dedicato a San Michele Arcangelo, meta di pellegrinaggi sin dal VI secolo e Patrimonio dell’Umanità Unesco.”

Fonte: tgcom24