Tragico incidente nel Foggiano: morta bambina di 9 anni

Una bambina di 9 anni di Carapelle (Foggia) è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale 110 che collega Ordona ad Orta Nova. Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone. A quanto si apprende, per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture che viaggiavano in senso di marcia opposto si sono scontrate. Sul posto stanno operando il personale del 118 e i carabinieri a cui sono affidate le indagini per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro. Ad aver provocato l’incidente potrebbe essere stata l’abbondante pioggia caduta nelle ultime ore in Capitanata. (ansa)