Foggia, 17 luglio 2020. Tragico incidente sulal S.p. 110 tra Ordona e Orta Nova. Per cause in corso di accertamento, due auto che viaggiavano in senso di marcia opposto si sono scontrate. Nell’impatto, una bimba di 9 anni di Carapelle è deceduta. Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone. Sul posto il personale del 118 e i carabinieri a cui sono affidate le indagini per cercare di ricostruire la dinamica del sinistro. Lo riporta l’Ansa Puglia.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI