Dal Gargano al Salento: le più belle spiagge della Puglia

Strisce di sabbia argentata interrotte soltanto da affioramenti di candidi ciottoli, vegetazione rigogliosa della macchia mediterranea che si alterna a falesie che emergono dai fondali, ma soprattutto acque turchesi e cristalline del mare, sono le principali attrattive delle spiagge di Puglia.

Considerate tra i più suggestivi litorali del nostro paese, le coste pugliesi offrono l’occasione di trascorrere un’indimenticabile vacanza immersi in una natura ancora incontaminata, dove l’inquinamento non è arrivato e dove flora e fauna riescono a svilupparsi rigogliosamente.

Il Gargano

Per circa 200 chilometri il Gargano si sviluppa tra pareti rocciose a strapiombo sulle acque marine; tra dune e faraglioni, ripide pareti calcaree si inseriscono nella macchia mediterranea.

Percorrendo la strada statale 89, che si snoda tra Manfredonia e i laghi di Lesina e Varano, è possibile incontrare splendide spiagge, spesso non ancora frequentate dal turismo massivo e che si sommano a quelle più famose, come Santa Maria di Leuca, Otranto, Gallipoli e altre.

Baia delle Zagare

Tra Mattinata e Pugnochiuso si trova una delle più suggestive località dell’intera Puglia: si tratta della Baia delle Zagare, che si caratterizza per un susseguirsi di calette di sabbia candida che contrastano nettamente con il turchese del mare.

Baia di Vignanotica

Contornata da alte falesie biancastre che al tramonto si tingono di rosso, questa baia si distingue per un arenile misto di sabbia e sassi, dove il colore predominante è il bruno dorato, e dove il silenzio è interrotto unicamente dalle grida dei gabbiani.

Spiaggia di Pizzomunno

A solo 500 metri da Vieste, questa spiaggia rappresenta la meta ideale per famiglie con bambini, sia perché facilmente raggiungibile, sia per la presenza di un arenile pianeggiante e costituito soltanto da sabbia soffice e dorata, circondato dalle alte falesie.

Baia di Sfinale

Nei pressi di Peschici, questo tratto di costa offre tutte le comodità di una spiaggia dove riposare all’ombra della vegetazione mediterranea e dove il fondale degrada dolcemente verso il largo, contornando l’antica Torre Saracena che svetta verso est.

Baia di Manaccorra

È considerata un vero e proprio paradiso per i surfisti e i velisti in quanto battuta dai venti orientali: si tratta della Baia di Manaccorra, posta tra Vieste e Peschici e raggiungibile agevolmente in auto.

Il Salento

Tra Rodi Garganico e Santa Maria di Leuca si trova uno dei litorali più famosi nel mondo: è il Salento, una località che segna il confine tra il Mare Adriatico e il Mar Ionio e che da sempre attira gli amanti della natura non ancora invasa dalle masse turistiche.

Baia dei Turchi

L’alternanza tra alte dune dorate e folte pinete verdissime fa da sfondo all’azzurro cangiante dell’acqua marina, limpida e cristallina, dove è possibile ammirare i fondali anche al largo.

Vicina a Otranto, questa spiaggia non è ancora stata invasa dal turismo e quindi offre l’occasione di trascorrere giornate in pieno relax.

Cala de’Acquaviva

Ideale per chi ama le rocce e i luoghi selvaggi, questa baia, raggiungibile senza difficoltà dalla litoranea, viene considerata un angolo di paradiso, anche per la presenza della vegetazione che sembra emergere direttamente dalle acque.

Marina di Pescoluse

Grazie alla presenza di bassi fondali e di un litorale pianeggiante di sabbia bianchissima, Marina di Pescoluse è la meta ideale per le vacanze di tutta la famiglia.

La località, che si trova a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca, è facilmente raggiungibile in auto.

L’acqua è sempre piuttosto calda grazie al gioco delle correnti che rendono la zona più temperata rispetto al versante Adriatico.

Polignano a Mare

È un’insenatura di ciottoli bianchi, dove la scogliera nasconde una miriade di calette riparate e di gole nascoste e l’acqua del mare assume sfumature cupe con temperature spesso rigide.

Ma la bellezza ancora incontaminata del paesaggio ripaga chiunque scelga questa località per una vacanza “nature”.

Fasano

Non soltanto per famiglie e bambini ma anche per cani, la spiaggia di Fasano è una delle più accoglienti della Puglia, dove lunghe distese di sabbia si alternano a ciuffi di macchia mediterranea e dove i fondali sono dolcemente degradanti verso il largo.

In questa località l’arenile è attrezzato perfettamente per accogliere turisti di tutte le età.

