“Divorzio tra M5S e Manfredonia Nuova? Perché, c’è stato il matrimonio?”

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 17 luglio 2021. ” È divorzio tra M5S e Manfredonia Nuova. ” Questo il titolo che Michele Apollonio stimato ed abile giornalista della ” gazzetta del mezzogiorno ” sul suo blog definisce la situazione tra i due movimenti. Ebbene per amore della verità e per conoscenza diretta ci corre l’obbligo di puntualizzare l’esatta dinamica e la sua corrispondenza ai fatti.

Innanzitutto per sentenziare un divorzio, bisogna che matrimonio sia celebrato. Questo non è mai avvenuto ! Esiste un accordo tra 5 movimenti civici: M5S, MANFREDONIA NUOVA, MOVIMENTO EST, MANFREDONIA CHE FUNZIONA, SOCIETÀ SVILUPPO E SOLIDARIETÀ, e che io sappia questi movimenti non sono poligami e quindi il divorzio è fuori dalla verità dei fatti. È vero si doveva procedere all’indicazione del candidato sindaco, qui sia McF EST SSS non avevano pretese in merito. Ma questo non vuol dire non avere forti pretese sia sul piano programmatico che politico.

Di fronte all’indicazione di M5S di un unico none come candidato sindaco (che raccoglieva la maggioranza dei partecipanti alla coalizione) MANFREDONIA Nuova, legittimamente, proponeva un ticket uomo/donna che per rispetto verso la brava professionista non nomino entrambi. Posizioni legittime dal punto di vista personale. Ma non politiche. l’unico divorzio possibile lo potranno decretare solo ed esclusivamente gli elettori. Tante le motivazioni della contesa, una fortemente supportata da vere motivazioni politiche. le altre sono ambizioni personali, forse stimolate da cattivi consiglieri (chissà ).

Certo è che chi proseguirà il percorso di candidato Sindaco vuol dire che era nel giusto. Il resto sono solo pettegolezzi di bottega. Il percorso politico di M5S MCF SSS continua con più entusiasmo e convinzione ci saranno nuovi compagni di strada, ci sarà la competizione vera e in quei momenti si misureranno uomini e programmi. La vera contesa sarà tra Un uomo solo al comando, o una squadra ben assortita e ben coordinata. Questo è il vero motivo del contendere. Noi siamo a favore di una bella squadra ben coordinata.

Da una persona piena di vigore giovanile, preparata, che sappia ascoltare la città è metterla al centro dell’attività amministrativa. In fondo i cittadini non si aspettano un superuomo, ma qualcuno che ci faccia vivere in una città decorosa, culturalmente viva e laboriosa.

A cura di Giovanni Caratù, Manfredonia che funziona 17 luglio 2021