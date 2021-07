Evaso dal carcere di Foggia, arrestato con carta d’identità falsa

Termoli, 17/07/2021 – (primonumero) Era evaso dal carcere di Foggia dopo essere uscito per un permesso premio per poi sparire a partire dallo scorso 31 dicembre. Nelle scorse ore però i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Termoli lo hanno beccato mentre passeggiava tranquillamente in strada a Campomarino Lido.Si tratta di un 42enne pugliese che ha alle spalle una sfilza di reati e doveva scontare già altri 8 anni di carcere. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre passeggiava e alla richiesta di esibire i documenti ha tirato fuori una carta d’identità che ha destato i primi sospetti alle forze dell’ordine.

I controlli hanno confermato che si trattava di una carta d’identità falsa con delle generalità fasulle. Il 42enne pugliese è stato quindi accompagnato in caserma a Termoli per la comparazione delle impronte digitali. A quel punto i carabinieri sono riusciti a ricostruire il suo passato criminale. Infatti il 31 dicembre scorso, al termine di un permesso premio da usufruire a San Severo, il 42enne si era reso irreperibile senza fare rientro nel penitenziario foggiano dove avrebbe dovuto continuare a espiare una pena con termine previsto il 14 febbraio 2029.