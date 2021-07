Foggia, lo storico Cinema Capitol chiude per sempre

Statoquotidiano.it, Foggia, 17 luglio 2021. Quando si pensa alle grandi sale storiche della nostra città, è impossibile non citare il Cinema Capitol di Via Torelli, poco distante da Piazza Cavour. È stato sicuramente uno dei più importanti, inaugurato nel 1958, è rimasto un punto di riferimento almeno fino agli inizi del nuovo secolo.

Negli anni ’90 c’erano stati anche importanti lavori di ammodernamento, ma gli eventi ne hanno decretato la fine, come per tante altre sale, purtroppo. Una crisi che non ha risparmiato una struttura che poteva contare almeno 320 posti in platea e 200 in galleria. Era stato dotato di comode poltroncine imbottite, moderni proiettori e sistema audio con amplificazione Dolby Stereo, il top per l’epoca.

Era situato nel “salotto buono” della città, il quartiere ferrovia, oggi noto per diverse problematiche. Sicuramente la chiusura di importanti spazi culturali e ricreativi, ha segnato negativamente le sorti della zona.

In Via Torelli c’era un tempo anche lo storico “Bar Sottozero”, anch’esso chiuso.

Per anni probabilmente in tanti hanno sperato che attività culturali di questo tipo, potessero trovare nuova linfa vitale. Ormai sembra troppo tardi: al posto del famoso cinema, chiuso da tempo, dovrebbe sorgere un punto vendita di una nota catena di supermercati. Sempre in Via Torelli, dove prima sorgeva un istituto di credito, da diversi mesi campeggiano delle scritte di una rinomata azienda locale del settore alimentare.

Quindi si pensa che dovrebbero aprire due punti vendita distinti ma adiacenti.

Qualcuno crede che sia fondamentale valorizzare la zona con nuove e importanti attività commerciali, ormai quei locali sono vuoti da diverso tempo. Si tratta sicuramente di un pensiero giusto e condivisibile, non è possibile lasciare i locali sfitti. Però resta sicuramente un pochino di malinconia, legata ai ricordi, ai bei momenti di serate spensierate passate al cinema Capitol.