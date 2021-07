Per onor di cronaca è d’obbligo riferire che si tratta di due vecchi progetti, il primo di euro 1.400.000 (allargamento dell’attuale litoranea), realizzato dagli ingegneri Quitadamo e di Iasio ed il secondo, di euro 300.000 (prosieguo, per alcune centinaia di metri, della litoranea fino al confine con Manfredonia) realizzato dall’ing. Quitadamo.

Si trattava di progetti la cui elaborazione aveva richiesto molto tempo per la complessità degli aspetti burocratici (ricerca di tutti i proprietari delle particelle interessate), e per cercare di ridurre al minimo l’abbattimento di alberi di ulivi (al fine di evitare opposizioni legali dei proprietari e degli ambientalisti). Venne così deciso di realizzare un allargamento limitato che comunque avrebbe consentito la doppia circolazione come era stato realizzato per gli altri interventi sui due tratturi che congiungono la SS 89 con la litoranea (strada per Chiancamasidde e Varcaro e primo tratto della strada, chiamata muluttir, che porta al Residence il Monaco). Per contenere i costi, infine, si decise di raddrizzare la strada senza grossi stravolgimenti del percorso, sostituendo i muri a secco che alla base avevano una larghezza di circa un metro con muri in cemento di dimensioni assai più contenute (30-40 cm. di larghezza).

Trattandosi di opere che inizialmente non avevano il finanziamento, l’incarico ai due ingegneri fu solo formale ed i relativi progetti furono firmati dall’ufficio tecnico comunale con l’impegno che a Quitadamo e a di Iasio sarebbero state assegnate le relative direzioni dei lavori.

Per motivi economici e per evitare contenziosi, in quei progetti non era prevista una pista ciclabile che avrebbe richiesto un ulteriore allargamento della strada di circa 1.5 mt con uno sforamento del finanziamento di oltre 500.000 euro e l’abbattimento di diverse centinaia di alberi di ulivi secolari o piantati 60-80 anni fa.

I finanziamenti arrivarono grazie al sindaco Nigri che riuscì a far entrare questi due progetti nell’ambito dell’assegnazione, al comune di Monte Sant’Angelo, dell’ultima trance di fondi del Contratto d’Area (assieme a quelli inerenti lo svincolo del centro commerciale trasformato in seguito nelle due rotatorie di Macchia).

I progetti dunque sono stati regolarmente approvati e i relativi finanziamenti sono disponibili da tanti anni.

Stando così le cose il sindaco d’Arienzo

• Perché attribuisce a se e alla sua giunta il merito di progetti realizzati con i relativi finanziamenti ottenuti dai suoi predecessori?”

• Perché a distanza di 20 anni la spesa è sempre di euro 1.700.000 con in più una pista ciclabile con le difficoltà di realizzazione già riferite? (Credo che solo il costo dell’asfalto superi quella cifra!).

• Ha in mente di realizzare una seconda “fabbrica di S. Pietro”, come l’impianto idrico-fognate di Macchia i cui lavori sono iniziati circa 25 anni fa e non si sa fra quanti decenni termineranno?

E’ una questione di plagio o l’estremo tentativo di “gabbare” gli abitanti di Macchia presentando la cosa come sua (il famoso coniglio dal cappello!) a meno di 10 mesi dalle elezioni in un momento in cui viene fortemente messo in discussione il futuro della

frazione?

Certo, il sindaco di Monte, ha tanto da farsi perdonare dagli abitanti di Macchia

• La mancata difesa della loro onorabilità dopo lo scioglimento del consiglio comunale

• La mancata realizzazione di almeno un centinaio di abitazioni (motivo per il quale le giovani coppie vanno ad abitare a Manfredonia).

• La mancata ripresa dei lavori idrico-fognanti e l’incapacità di gestione e di controllo di quelli realizzati (a Macchia è mancata l’acqua per circa un mese fino a due settimane fa)

• La rete viaria della frazione incompatibile con la circolazione e con la vita degli abitanti (tratturi asfaltati che consentono il passaggio di una sola auto)

• Ed ancora la destinazione di un finanziamento di euro 5.500.000, ricevuto dal presidente Conte, per realizzare un acquedotto rurale nella valle di Carbonara (che dovrebbe servire solo 3-4 aziende) mentre se a Macchia fosse realizzato un acquedotto rurale la produzione di olio extravergine di oliva ed i posti di lavoro aggiuntivi aumenterebbero di 2-3 volte (il tronco dell’acqua arriva fino alla zona industriale del contratto d’area).

Appropriarsi del lavoro degli altri amministratori è una cosa deplorevole sia se dovuta alla mancata conoscenza delle cose del passato della nostra città sia se attuata per secondi fini.

O che si sia trattato di plagio o di un maldestro tentativo di “gabbare” la popolazione della frazione di Macchia in prossimità delle elezioni, la gravità dell’accaduto sta nel fatto che l’attore principale sia il sindaco di Monte Sant’Angelo, la figura di massima imparzialità della città, il coordinatore pugliese di Avviso Pubblico perché, cari signori uno dei significati di PLAGIO è la falsa attribuzione a se stessi di opere o scoperte i cui diritti di invenzione o di priorità spettano ad altri, mentre GABBARE significa: imbrogliare, ingannare, raggirare.

Non sarebbe stato più semplice dire, cari abitanti di Macchia, abbiamo deciso di realizzare un vecchio progetto abbandonato da 20 anni nonostante fosse già finanziato?

Forse avrà avuto il timore che dicendo così qualcuno gli avrebbe risposto perché avete aspettato oltre 4 anni per farlo e vi siete ricordati solo in concomitanza delle prossime elezioni comunali?”.

Lo scrive sui social il dottor Giovanni Ciliberti, attuale “Direttore U.O. Malattie Apparato Respiratorio presso Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. Foggia” (come riportato su facebook).