Manfredonia, concorso pubblico per un posto di perito elettrotecnico

Manfredonia, 17/07/2021 – E’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto nel profilo professionale perito elettrotecnico categoria C – posizione economica C1. I requisiti richiesti e tutte le condizioni di partecipazione sono indicate nel bando di concorso. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, ricorrendo alle prescrizioni di cui alla «scheda informativa» contenente le modalita’ di accesso al sistema ed ogni altra indicazione, pubblicata sul sito dell’Ente.

La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine di scadenza per l’invio on line della domanda cade in un giorno festivo, il termine sara’ prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 del termine indicato. Il bando ed il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Manfredonia ( https://www.comune.manfredonia.fg.it/trasparenza/bandi-di-concorso ).

CONCORSO (scad. 15 agosto 2021)