San Severo, pitbull aggredisce signora di notte

San Severo (Foggia), 17/07/2021 – (youfoggia) “In via Taranto al parchetto (di fronte Polizia Locale) ieri sera intorno alle ore 01.00 di notte è successo che un pitbull di colore bianco e nero ha aggredito me ed il mio cane chihuahua. Io sono stata graffiata sulla schiena, voleva mangiare il mio cane ed io l’ho difeso prendendolo in braccio. E’ mai possibile che un cane aggressivo stia cosi in giro senza guinzaglio?” (youfoggia)