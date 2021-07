“Un appuntamento che si rinnova”. Pd Manfredonia: ecco la Festa de l’Unità

Manfredonia, 17/07/2021 – “Quella della Festa de l’Unità è una lunga tradizione che puntualmente rinnoviamo anno dopo anno. Dal prossimo venerdì 23 luglio, sino a domenica 25, vi aspetteremo in Piazzale Ferri, nello spazio adiacente al parco giochi, per una serie di dibattiti ed incontri importanti per il futuro della nostra città.