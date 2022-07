Puglia regina delle scappatelle: tra le preferite per incontri extraconiugali

Bari, 17 luglio 2022, (Lagazzettadelmezzogiorno.it) – Un mix perfetto tra mare, arte e cultura, fra tradizione e innovazione: che la Puglia sia uno dei luoghi più belli d’Italia, nessuno lo dubita. Ma, forse, non tutti sanno che proprio il «tacco» d’Italia è tra le regioni preferite non solo dai turisti ma, anche, dagli habituè della «scappatella» coniugale che, specie d’estate, vuoi per il profumo della salsedine o il clima di restrizione che abbiamo vissuto a causa del Covid sempre in agguato, vuoi per le calde notti estive o la presenza di una procace donna dallo sguardo ammiccante all’ombrellone accanto, per molti è sempre dietro l’angolo.

La conferma arriva dalla classifica 2022 delle città turistiche a più alto tasso di tradimento estivo stilata da «Ashley Madison», la piattaforma internet leader internazionale per chi è alla ricerca di incontri extra coniugali.

Ebbene, secondo la ricerca condotta sulla base delle preferenze raccolte dagli utenti iscritti al noto portale dedicato a chi cerca un’avventura al di fuori della coppia, tra le 20 mete più indicate per coloro che in vacanza vogliono tradire i loro partner c’è anche la città di Bari, unico comune del Sud Italia. (Lagazzettadelmezzogiorno.it)