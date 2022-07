“Saperi e sapori”: rassegna culturale tra libri e cibo

Stornarella, 17 luglio 2022 – In una serata d’estate, nella cornice di un agriresort, ha avuto inizio, il 15 luglio, “Saperi e Sapori. Libri, arte, tarallucci e vino”, rassegna di presentazioni tenute da scrittori, poeti, artisti vari, coniugando la buona tavola e i buoni libri, per dare assaggi attingendo ora all’una e ora agli altri.

…E non dite poi che dove c’è cultura non si ride e non si mangia.

Ideata e organizzata dalla profssa Paola Grillo, in collaborazione con il CEPELL (Centro per il Libro e la lettura), la Biblioteca “la Magna Capitana” e la libreria “Ubik”, di Foggia, il gruppo di lettura “Gli Spaginati”, e prodotta presso l’agriresort “La Masseria”, l’iniziativa è nata per portare i libri allo scoperto, nella convinzione che la cultura non si fa solo nelle scuole e nelle università, e che, anzi, è la cultura che deve inseguire il pubblico e le persone.

“Un’iniziativa di valore” nelle parole di Gabriella Berardi, direttore de la Magna Capitana, intervenuta nel corso della serata, “perché non è estemporanea, non è un fiore nel deserto, ma viene da chi promuove la cultura quotidianamente, tutto l’anno e da tanti anni. E noi crediamo in coloro che fanno questo non solo in singoli eventi, ma ovunque e in modo continuativo”.

Ad avviare la rassegna, con il suo libro “Arrigo”, Massimo Arcangeli, scrittore, critico letterario, sociologo e docente di Linguistica presso l’Università degli studi di Cagliari.

Autore di saggi, articoli scientifici e divulgativi, ad Arcangeli non piace presentare libri, come lui stesso ha affermato all’inizio della presentazione: “perché penso che essi vadano fruiti direttamente, senza alcuna anticipazione”, tuttavia, “Saperi e Sapori rappresenta un’iniziativa importante” ha evidenziato il docente “tenendo presente che la Cultura non passa solo per la Letteratura e l’Arte, ma anche attraverso la quotidianità e la storia di cose semplici, come quella delle pietanze”.

La storia narrata nel romanzo di Arcangeli parla di un mercante, Arrigo, che vive nella Roma del Trecento.

Così, tra richiami storici al Medioevo, “non lontanissimo da noi” ancora Arcangeli “anzi, per molti versi con tratti comuni a quelli del nostro tempo”, e piccole storie di persone e di un mondo talvolta visto con gli occhi delle donne di quel momento, la narrazione dell’autore ha condotto i presenti, pubblico nutrito e variegato, attraverso un viaggio nel passato, con collegamenti tra le difficoltà legate alla diffusione della peste nera di allora e quelle vissute durante la pandemia nel tempo presente.

Un po’ come era tipico degli antichi greci che, ha ricordato Paola Grillo, a introduzione della serata, “quando si trovavano di fronte ad un futuro incerto, non facevano altro che guardarsi indietro affacciandosi al passato, alla storia che li aveva preceduti”, magari per trovare delle risposte.

Per cui il libro di Arcangeli, “non può farci che bene” ancora la Grillo “poiché anche noi oggi siamo in una situazione incerta, tra la pandemia, la guerra in corso, tra Russia ed Ucraina, ed una crisi di governo in atto in Italia”.

Non solo. Uno straordinario bisogno di storicizzare la realtà caratterizzerebbe la società di oggi, secondoMassimo Arcangeli: “e di riportare il passato da noi”, non per allontanarci dalla realtà, bensì per riprendere a confrontarci con quello che siamo stati e per provare, in tal modo, a capire cosa è stato l’uomo di un tempo e chi si vuole essere nel presente.

Importante anche il dialogo tra culture diverse e ritornare a recuperare un’idea dell’unità della cultura, per Arcangeli, che non tenga separate la cosiddetta cultura alta da quella invece ritenuta bassa o popolare.

E, a tal proposito, il libro “Arrigo”, come ha fatto notare lo stesso suo autore, a livello proprio fisico e di struttura, si presenta organizzato in due parti: una prima, quella in cui si sviluppa il romanzo, la vicenda; ed una seconda in cui viene offerta, al lettore che volesse arricchirsi culturalmente, un’ampia bibliografia che disvela ed apre tutto il mondo di riferimenti e ricerche a cui Arcangeli ha attinto per ordire la trama, le ambientazioni, il tempo storico, le usanze e i costumi, insomma l’impianto complessivo del romanzo.

“Sono sempre stato una persona ibrida nel far dialogare i diversi livelli della cultura” ha infatti spiegato a Statoquotidiano il docente linguista “E siccome sono anche un Dantista, ho ritrovato in lui il mio grande modello, perché se c’è un poeta in grado di mettere insieme l’Alto e il Basso, il Cielo e la Terra, in grado, cioè, di essere un poeta aulico e pop allo stesso tempo, questo è stato proprio Dante”.

Viviamo in un mondo complesso e denso di contraddizioni; un mondo nel quale si moltiplicano sempre più le differenze e si va perdendo una visione di insieme che aiuti a interpretare il presente. I libri, allora, possono offrire, in questo, una possibile chiave di lettura per provare a recuperare la via da seguire e “poter ritornare a cementarci in una comunità” ancora il professore dell’università di Catania “dopo due anni di distanziamento, nell’unità e nel rispetto delle differenze”.

Tornare, quindi, a leggere, non può che aiutare.

Ed un servizio utile a tal proposito, con spunti di riflessione, viene da momenti come quelli forniti nella rassegna “Saperi e sapori”.

Prossimi incontri, tutti presso La Masseria, strada provinciale 83: il 22 luglio, con Trifone Gargano per una lettura di Dante (e di un Dante proibito, come anticipato da Paola Grillo); venerdì 29 luglio, in Poesia e musica con le “Libere storie d’amore” del poeta e cantautore Antonio Di Stolfo; venerdì 26 agosto, con l’illustratrice e scrittrice Florisa Sciannamea e le sue tavole illustrate e opere realizzate ‘en plein air’; venerdì 2 settembre, con “Il giudicato”, l’Italia attraverso gli occhi dei Millenials, con l’imprenditore e scrittore Giuseppe Sciretta.

Daniela Iannuzzi