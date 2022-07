Venticinquenne Leonardo Muratovic ucciso a coltellate ad Anzio

ANSA, 17 luglio 2022. Un ragazzo di 25 anni, Leonardo Muratovic, è stato ucciso la scorsa notte ad Anzio nel corso di una lite.

Il fatto è avvenuto nella zona dei locali, in via Mallozzi.

Il giovane, un pugile, è stato raggiunto da alcune coltellate ed è morto in ospedale dove era arrivato in condizioni gravissime trasportato dal 118. Gli agenti del commissariato locale hanno bloccato il padre dopo che ha accoltellato, proprio davanti al commissariato, due buttafuori, 30 e 57 anni, che lavorano nel locale dove è scoppiata la rissa. I due sono stati trasportati in ospedale ed erano stati convocati dalla polizia proprio nell’ambito dell’indagine sull’omicidio avviata dalla Procura di Velletri.