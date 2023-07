A San Marco in Lamis la prima scuola per OSS di nuova generazione

SAN MARCO IN LAMIS (FOGGIA) – A partire dal prossimo autunno la città di San Marco in Lamis ospiterà la prima scuola base e post-base per Operatori Socio Sanitari (OSS), che diventerà anche itinerante nei comuni di San Giovanni Rotondo, Rignano Garganico e del resto della Capitanata.

Le scuole di base attuali formano veramente?

Solo poche scuole di qualifica per Operatori Socio Sanitari offrono corsi di formazione di qualità che ti preparano a diventare un OSS preparato e con formazione spendibile direttamente nel mondo del lavoro, sia nel pubblico, sia nel privato.

I corsi di formazione comprendono normalmente argomenti come:

Assistenza alla persona;

Igiene e sicurezza;

L’organizzazione dell’assistenza sanitaria;

La comunicazione con i Pazienti;

Supporto psicologico;

Il lavoro in team.

Una volta completato il corso di formazione, sarai in grado di lavorare come OSS in una varietà di strutture sanitarie, come ospedali, case di cura, centri di riabilitazione e residenze per anziani. Ma anche a domicilio dell’assistito (in linea con il DM 77/2022). Quest’ultima è una strada che seguono in pochi soprattutto al Sud, perché impreparati ad affrontare un settore in forte crescita altrove.

Più di 100.000 OSS senza lavoro o precari in Italia: va avanti chi è più formato.

Va anche detto che di OSS senza lavoro o precari in Italia ce ne sono circa 100.000. Questo perché dopo il corso di base la maggior parte di loro non ha un curriculum e preparazione adatti per piazzarsi ai primi posti nei Concorsi Pubblici e per rendersi appetibili alle aziende socio-assistenziali private. Inoltre, la cattiva esperienza non permette loro di operare in regime di libera professione o in forma associata per l’assistenza nell’ambito domiciliare.

Insomma per farla breve, i Corsi per diventare OSS sono tutti buoni, ma attualmente formano solo possibili disoccupati.

La svolta: a San Marco in Lamis la prima scuola per OSS o aspiranti OSS di nuova concezione.

Il Profilo dell’OSS è in fase di rivoluzione e nel 2023 non è più pensabile ad figure assistenziali che seguono schemi e concetti risalenti addirittura al 2001 (Accordo Stato-Regioni dello stesso anno, che ha istituito la figura dell’Operatore Socio Sanitario). Oggi si parla tanto di Super-OSS e di scuole apposite nate prevalentemente in Lombardia e in Veneto. Noi vogliamo anticipare i tempi in Puglia e, al di là della qualifica, iniziare a pensare a percorsi formativi continui per gli OSS di ieri, di oggi e del prossimo futuro.

Ecco perché nasce a San Marco in Lamis (FG) il primo centro di formazione sponsorizzato dall’associazione infermieristica AssoCareInformazione.it, che ha lo scopo di preparare gli Operatori Socio Sanitari o gli aspiranti OSS ad entrare più speditamente nel mondo del lavoro.

Nasce, di fatto, la prima scuola di formazione post-base per OSS in Puglia.

AssoCareInformazione.it, associazione infermieristica, ha annunciato la nascita della prima scuola di formazione post-base per OSS in Puglia.

I corsi sono destinati a chi già ha conseguito l’attestato da OSS, vuole diventare OSS, oppure è già studente OSS e vuole arricchire il suo bagaglio culturale e di conoscenza nel mondo dell’assistenza sanitaria.

Corsi OSS di nuova generazione e per RAA.

A tal proposito è previsto per il prossimo autunno l’avvio a San Marco in Lamis di appositi corsi per diventare Operatori Socio Sanitari di nuova generazione e per diventare Responsabili delle Attività Assistenziali (RAA, in alcune strutture private è il coordinatore tecnico degli OSS e di alcuni servizi di natura gestionale).

I corsi di base e post-base saranno realizzati da alcune delle migliori scuole per OSS in provincia di Foggia e offriranno una formazione moderna, completa e aggiornata sulle ultime innovazioni nel campo dell’assistenza sanitaria in strutture private, nella pubblica amministrazione e in regime domiciliare.

I docenti dei Corsi Base e Post-Base.

Il personale docente dei Corsi di formazione sono stati scelti tra i migliori nel campo:

Medici Esperti;

Infermieri Magistrali;

Infermieri Coordinatori;

Infermieri Esperti;

OSS Esperti;

Manager;

Esperti di Comunicazione;

Psicologi;

Informatici;

Artisti;

Docenti di Inglese.

I contenuti della formazione post-base.

La formazione post-base per gli OSS verterà, oltre che su quanto sancito dal già citato Profilo dell’OSS, essenzialmente su:

Assistenza socio-sanitaria in ambito domiciliare;

Assistenza socio-sanitaria negli scenari dell’emergenza-urgenza;

Assistenza socio-sanitaria nell’ambito psichiatrico;

Assistenza socio-sanitaria nelle Carceri e nelle REMS;

Supporto psicologico a Pazienti fragili;

Supporto all’Infermiere nella gestione di presidi sanitari e di procedure assistenziali semplici e complesse;

Utilizzo di apparecchiature informatiche, di software e di App dedicate/i all’assistenza in struttura e a domicilio del Paziente;

Realizzazione di reti sociali ed assistenziali;

Realizzazione di sistemi informativi destinati a Pazienti e Caregiver;

Realizzazione di campagne di comunicazione e gestione dei principali social-network;

Management in ambito socio-assistenziale;

Supporto alla formazione di start-up, aziende e cooperative socio-assistenziali;

Supporto linguistico e abbattimento delle barriere culturali;

Supporto alla realizzazione di laboratori didattici ed artistici;

Supporto alla conoscenza dell’Inglese Scientifico.



Attestati spendibili nei Concorsi Pubblici e nel privato.

Al termine dei corsi, realizzati in collaborazione con Enti pubblici e privati, gli studenti otterranno un attestato di partecipazione spendibile anche nei vari concorsi e per l’assunzione nel privato.

