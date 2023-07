MANFREDONIA – “È con grande gioia che vi invitiamo a partecipare ai festeggiamenti del decimo anniversario del nostro meraviglioso Porto Turistico di Manfredonia. Questo evento speciale si terrà martedì 18 luglio presso l’anfiteatro del Marina del Gargano, e sarà una serata indimenticabile animata dal talentuoso Cristian Levantaci.

Con la sua voce unica Cristian ci porterà in un viaggio attraverso le canzoni intramontabili di Domenico Modugno, uno degli artisti più amati della musica italiana.



Il tema dell’evento sottolinea anche e soprattutto la meravigliosità del Marina del Gargano, un luogo che incanta ogni visitatore con la sua bellezza unica: posizione incantevole, infrastrutture moderne, atmosfera accogliente ne fanno il punto di incontro per diportisti, turisti e cittadini che possono godere di relax, privacy, bellezza del paesaggio circostante ed avere a portata di mano opportunità di shopping e divertimento di qualità, grazie alle numerose attività ubicate sulle due banchine divenute punto di riferimento per il buon cibo e la movida.

Questo evento celebrativo sarà l’occasione perfetta per riunirci e onorare i dieci anni di successi del Marina del Gargano. Non mancate l’opportunità di partecipare a questa serata indimenticabile: unitevi a noi per fondere la meraviglia della musica di Modugno con la meravigliosità del nostro porto turistico.

Vi aspettiamo con gioia per festeggiare insieme questo importante traguardo!”