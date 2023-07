Don Matteo 14, tutte le novità della serie. La foggiana Giannetta fuori

FOGGIA – Scatteranno a settembre le riprese a Spoleto di Don Matteo 14. La data dovrebbe essere quella del 15 ma ancora non ci sono conferme ufficiali da parte della Lux Vide.

Certa la partecipazione di Raoul Bova che ha raccolto il testimone lasciato da Terence Hill, di Nino Frassica (Maresciallo Cecchini), di Francesco Scali (Pippo) e di Nathalie Guetta (Natalina).

Fonte: zazoom

Le novità, in ogni caso, non mancheranno. Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta ad esempio, interpreti del Pm Marco Nardi e della capitana Anna Olivieri, compariranno nelle prime puntate salvo poi salutare la compagnia e lasciare spazio ad altri attori. A prendere il posto dell’attore genovese, come riportato dal portale “Davide Maggio”, sarà Gaia Messerklinger apparsa in diversi altri sceneggiati tra cui “Le Tre Rose di Eva”, “Il Paradiso delle Signore” e “Le Indagini di Lolita Lobosco”.

La Giannetta, invece, verrà sostituita da Eugenio Mastrandrea reduce dal successo ottenuto dalla serie prodotta da Netflix dal titolo “From Scratch – La forza di un amore”.

Il debutto in tv, salvo sorprese, avverrà il 24 marzo per un totale di 10 episodi da 100 minuti ciascuno. Lo riporta spoletonline.com.