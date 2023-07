Foggia, 17 luglio 2023. Oggi il M5s ha fissato un incontro per discutere del candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Foggia.

Il Pd, com’è noto, aveva fatto un’apertura al Movimento perché facesse la sua proposta ma, sfumata la possibilità di Giuseppe Mainiero– che prosegue la sua campagna elettorale da sindaco con o senza movimenti e partiti- il nome non è ancora sul tavolo. Il tempo sta scadendo e gli avversari, oltre a Mainiero anche Nunzio Angiola, sono da settimane in piena attività elettorale.

Impelagati ancora nel dibattito se andare o meno con il Pd già dal primo turno, non avrebbe trovato deroghe anche l’assessora regionale Rosa Barone come candidata sindaca.

A occuparsi del tema spinoso della scelta è il responsabile provinciale Mario Furore, che una parte del M5s, secondo indiscrezioni, vorrebbe in corsa per lo scranno da primo cittadino.

L’eurodeputato, tuttavia, tergiversa, forse pensando a un secondo mandato da eurodeputato, in ogni caso i pentastellati sono impantanati nelle decisioni.

Nel 2019, quando si votò per il sindaco, i pentastellati ottennero il 15% arrivando terzi. Oggi, alla vigilia di un’altra tornata elettorale, la “coalizione civica” che avrebbe dovuto crearsi intorno al M5s non c’è, dunque risulta ancora più difficile sganciarsi dal partito con cui governa in Regione.

Nel frattempo, gli stessi civici di Emiliano hanno già espresso una loro opzione, sebbene ancora in via informale.

Si tratta di Antonio Montanino, ex di Forza Italia, già sindaco di Deliceto per 10 anni e assessore ai servizi sociali con Antonio Pepe a Palazzo Dogana dal 2008 al 2013.

Una personalità “politica” che i civici sarebbero decisi a mettere sul tavolo anche attraverso le primarie, se non si dovesse trovare una sintesi prima.

Su questo terreno non sono in pochi a pensare che la consultazione per designare il candidato sarebbe già una campagna elettorale a pieno ritmo, a fronte di una marcia che a Foggia è già cominciata.

E il Pd? Il nome che è balzato sulla scena, già intuito dal centrodestra ma che ora sarebbe nella rosa dei candidati del centrosinistra, è quello di Marcello Salvatori, imprenditore nel settore dell’energia, prevalentemente, ma anche nel settore agrituristico.

Il M5s sarebbe d’accordo? Mistero. E ai tavoli politici sarà il Pd a fare il suo nome? Insomma, non è ben chiaro quale coalizione, anche abbozzata, potrebbe sostenerlo e quale margine di manovra avrebbero i partiti rispetto al nome da loro, eventualmente, scelto.

Va anche tenuto presente che molte associazioni, al lavoro in questi mesi di commissariamento, stanno già lavorando con incontri tematici per la città e, a quanto pare, anche per un candidato che rappresenti un loro programma.

E non sembrano granché attratti dai partiti “tradizionali”, di centrodestra, “da sbaragliare”, di centrosinistra, da non “assecondare” senza una visione chiara e condivisa.

Si potrebbe votare il 12 novembre, con l’estate di mezzo il tempo per organizzare una campagna elettorale e darsi, quanto prima, un programma per la città che si vorrebbe non è molto.

Paola Lucino, 17 luglio 2023