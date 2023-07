Fondi a Stornara per villaggio temporaneo per l’accoglienza di nuclei di origine rom

FOGGIA – Nella seduta di Giunta regionale che si è tenuta oggi alle ore 15 sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

Sanità

Prorogata sino al 31 dicembre 2025 la convenzione tra Assessorato Politiche della Salute e Comando Regionale Puglia – Guardia di Finanza per il controllo della spesa sanitaria, al fine di consentire il monitoraggio e l’analisi della spesa farmaceutica

Recepita l’Intesa n. 103/CSR sancita il 10 maggio 2023 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano circa l’adozione del “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi”, con contestuale aggiornamento delle procedure operative appropriate ed uniformi a livello regionale per la gestione delle emergenze e delle crisi inerenti alla sicurezza alimentare, dei mangimi e alla sanità animale.

Politiche per la sicurezza del cittadino

Attribuiti 162.000 euro al Comune di Stornara (FG) per il completamento della realizzazione e per la gestione di un villaggio temporaneo per l’accoglienza di nuclei familiari di origine rom, attualmente dimoranti presso l’insediamento informale sito in località “Masseria la Contessa”.

Approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Puglia e la Provincia di Lecce avente ad oggetto la realizzazione di specifici interventi di inclusione ed integrazione sociale in favore di cittadini di paesi terzi regolarmente presenti sul territorio provinciale. L’iniziativa rientra nel Progetto “P.I.U.– SUPREME”–”Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento”, proposta progettuale a valere sul FSE PON Inclusione.

Agricoltura

PAC, approvata l’integrazione della composizione del Comitato Regionale di Monitoraggio per l’attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano strategico della PAC 2023-2027. Al suo interno ora figurano anche le rappresentanze regionali dell’Associazione Italia Nostra e dell’Associazione Federbio Puglia Natura.

Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio

Fondo FUNT, la Giunta ha dato mandato al Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di individuare, proporre e trasmettere alla Conferenza Stato Regioni- Provincie autonome, per il tramite della Commissione Turismo delle Regioni, gli interventi infrastrutturali coerenti con le finalità del Fondo Unico per il Turismo di conto capitale FUNT per l’annualità 2023.

Approvato uno Schema di Convenzione tra il Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio e la “Fondazione Pino Pascali, Museo d’Arte Contemporanea” per l’individuazione e lo sviluppo di linee di intervento per la valorizzazione del patrimonio culturale nonché dei luoghi e delle Istituzioni culturali, nonché la realizzazione di progetti specifici di valorizzazione individuati dalla Regione Puglia.

Sviluppo economico

Approvato lo schema di Accordo di Collaborazione che disciplina i rapporti tra Ministero del Turismo e Regione Puglia per la partecipazione all’Innovation Network del Ministero del Turismo, con l’obiettivo di definire strategie ed iniziative coordinate a supporto della nuova imprenditorialità innovativa nel settore del turismo.

Nuovi fondi per finanziare le istituzioni private e le Amministrazioni Locali che promuovono iniziative promozionali e di marketing territoriale. Istituiti due nuovi capitoli di spesa per favorire la promozione delle produzioni e dei prodotti made in Puglia con una variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025.

Distretti Urbani del Commercio, prorogata la scadenza dei progetti approvati con il 2° bando. La decisione accoglie la richiesta delle Associazioni di categoria Confesercenti Puglia e Confcommercio.