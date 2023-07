Mercato settimanale di sera a Manfredonia: cittadini entusiasti

MANFREDONIA (FOGGIA) – Ha riscosso un grandissimo consenso l’idea di Stato Quotidiano di svolgere il mercato settimanale di Manfredonia in zona Scaloria nelle ore serali, dopo le 18. L’idea nasce da quanto già avvenuto a Gravina in Puglia e Grottaglie. Iniziativa rilanciata dal Presidente CasAmbulanti-UniPuglia, Savino Montaruli. Riportiamo in seguito le sue dichiarazioni sull’iniziativa.

“Il più bel mercato serale che ci sia mai stato da quando abbiamo elaborato questa formula nel lontano 2015, con la prima esperienza avuta nel comune di Bisceglie proprio su nostra richiesta”.

Il giorno della Madonna del Carmine è stato il giorno del mercato serale a Gravina e gli avventori e consumatori sono arrivati da tutto il barese ed, in migliaia, hanno invaso l’area fieristica, racconta Montaruli.

“Il mio ringraziamento all’Amministrazione comunale nelle persone dell’Assessore alle Attività Produttive Vito Stimolo, del Sindaco Fedele Lagreca, del Comandante della Polizia Locale ma anche di tutto lo Staff dell’Ufficio Suap; grazie al Prefetto ed al Questore di Bari nonché al Comando prov.le dei Carabinieri.

Un “Mercato Sicuro” che, accanto al “Mercato Pulito” ha dato un plastico esempio di organizzazione e di qualità, anche sindacale nelle interlocuzioni con le Istituzioni. Con tutte quelle Sigle che hanno sentito il piacere di collaborare all’iniziativa siamo riusciti a creare sinergie positive per rendere un servizio a chi abitualmente non ha possibilità di frequentare il mercato la mattina ma soprattutto nuove opportunità lavorative, a costo zero, per gli Ambulanti che comunque non hanno visto stravolgere la loro abituale attività nelle ore canoniche.

Mi stanno giungendo in queste ore moltissimi messaggi di ringraziamento ma a tutti costoro rispondo che non devono ringraziare me, per l’umile apporto, ma devono ringraziare se stessi che con spirito di sacrificio, con oltre 40 gradi di temperatura, hanno deciso di animare il mercato straordinario a Gravina dimostrando di essere una Categoria con grandissima dignità e con tanta voglia di lavorare.

Un ringraziamento speciale lo devo alle Forze dell’Ordine che hanno costantemente presidiato l’area mercatale e soprattutto le strade percorse dagli ambulanti, sia all’andata che al ritorno da Gravina.

Un pattugliamento che ha rassicurato gli Operatori su strade notoriamente pericolose per azioni criminali ma che ha anche rappresentato un segnale tangibile della presenza delle Istituzioni a garanzia del Lavoro ed a protezione degli Ambulanti. E’ stato apprezzato da tutti e questa è un’altra rivoluzione culturale che arricchisce la bella storia di una Categoria spesso emarginata ed esclusa” – ha concluso Montaruli.