Pausa Estiva MotoGP: cosa il Mondiale ci ha raccontato fino ad oggi

Con la conclusione della gara di Assen, svoltasi lo scorso fine settimana, la MotoGP chiude le serrande per la sua “pausa estiva” di 3 settimane.

Questo 2023 si è rivelato pieno di sorprese per il Mondiale di motociclismo, ed in questo articolo vogliamo andare a ripercorrere le fasi salienti più importanti fino ad oggi.

Bagnaia e Ducati dominio assoluto

Se il 2022 si è rivelato essere uno dei Mondiali più tirati in assoluto, con un’incredibile rimonta di Bagnaia su Quartararo, il 2023 è incominciato in tutt’altro modo.

Fin dalle prime gare, è subito emerso un incredibile dominio Ducati (che, ricordiamo, dispone del maggior numero di moto sulla griglia), non solo della squadra ufficiale, ma anche dei team satellite, come il Mooney VR 46 con Bezzecchi, e con il Team Pramac con Zarco e Martin.

Ogni fine settimana di gara, le quote sono sempre incredibilmente basse per il campione in carica, che lascia così un più ampio raggio di azione verso gli altri piloti, che hanno saputo comunque intimidire "Nuvola Rossa" in diverse occasioni.

Alla pausa estiva, Pecco si ritrova quindi a dover gestire un “comodo” (ma neanche troppo) vantaggio in classifica di ben 35 punti su Jorge Martin, e di 36 su Marco Bezzecchi. Questi sembrano essere gli unici 3 contendenti al titolo, dal momento che da Binder (quarto in classifica) in giù, i piloti sono sempre stati molto incostanti.

Quartararo e Yamaha in caduta libera

Forse la più grande sorpresa di questo inizio 2023 è stato l’incredibile passo indietro fatto da Yamaha. Ricordiamo che da quest’anno Yamaha non dispone di Team Satellite, quindi il lavoro di test e di sviluppo è affidato solo ed unicamente ai due piloti ufficiali.

Questo è forse ciò che ha contribuito alla “caduta” del team nipponico: fino alla Gara Sprint del GP di Assen, né Fabio, né Franco sono mai riusciti ad arrivare a podio; una situazione raramente vista prima dalla Yamaha in un Mondiale di MotoGP. Diverse voci suggeriscono addirittura un completo disinteresse del team giapponese verso la MotoGP, a favore di altri campionati, Superbike in primis.

Staremo a vedere se nella seconda metà di campionato, la Yamaha saprà rialzarsi, riuscendo almeno a mostrare di essere tornata abbastanza competitiva, nella speranza di un 2024 migliore.

Le disavventure di Marc Marquez

Un’altra sorpresa, ancora una volta in negativo, è stata data dalle prestazioni dell’8 volte Campione del Mondo. Già durante la prima gara di Portimao, il pilota spagnolo si è reso partecipe di un incredibile errore di valutazione, che lo ha portato a collidere con Miguel Oliveira, infortunandosi ed infortunandolo.

Dopo le diverse gare di stop, Marc non è mai stato competitivo, accusando una Honda abbastanza nervosa, e che spesso e volentieri lo ha costretto ad “assaggiare” la ghiaia di ogni pista. Anche ad Assen, il 93 della HRC ha deciso di non partecipare alla gara, a causa dei recenti infortuni subiti.

L’unica direzione per Marc sembra essere proprio una dipartita da Honda, forse in vista di un anno di stop, o alla ricerca di un nuovo team con il quale provare a tornare competitivo (KTM in primis).

KTM ed Aprilia sempre più in forma

A concludere il nostro articolo di analisi, non poteva mancare una piccola riflessione su KTM ed Aprilia, che si sono rivelate essere davvero competitive in questa prima parte di campionato.

Il team austriaco ha saputo infastidire spesso e volentieri Bagnaia, risultando però molto incostante, a dimostrazione del fatto che ci sia ancora molto spazio per migliorare.

Per quanto riguarda Aprilia invece, si è trattato di un miglioramento costante, anno dopo anno, che ora vede i suoi piloti (soprattutto Aleix Espargaro), ad essere sempre in lotta per il podio, se non addirittura per la vittoria finale.

Tanta attesa per questi due team nella seconda metà di campionato, che potrebbero davvero impensierire le Ducati e creare un bel mix di lotta.