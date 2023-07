Manfredonia – Nelle scorse settimane, i residenti nei nuovi comparti edilizi Ca hanno assistito a rilievi e misurazioni compiute dalla polizia locale ed altri addetti comunali, finalizzate presumibilmente all’accertamento del presupposto per pagare la Tosap, cioè la tassa sull’occupazione di suolo pubblico per il rilascio del passo carrabile.

Ma in alcuni comparti, le opere sono solo parzialmente realizzate. Di sicuro, il manto stradale non è ultimato. Per questo sono considerate dal comune aree di cantiere.

Quindi si creerebbe una strana situazione: quando i residenti devono pagare, sono parte della città a tutti gli effetti. Ma quando il Comune deve intervenire per erogare servizi (sfalcio e cura del verde, manutenzioni, pulizia strade, cestini rifiuti e deiezioni canine, etc…), allora non può farlo perché le aree sono ancora considerate cantiere (quindi private).

I residenti si sentono beffati perché sono state ignorate le richieste di intervento per i servizi non erogati dal Comune. Ed ora potrebbero essere chiamati a pagare una tassa laddove manca ancora l’asfalto e la maggior parte dei servizi erogati dal comune.

Insomma, i cittadini percepiscono incoerenza.

Peraltro, per definizione, la tassa è una controprestazione di un servizio. Di quale servizio? Di occupazione di suolo pubblico? Ma non sono aree private per il comune?

E’ stato chiesto un incontro chiarificatore all’Assessore alla Programmazione Finanziaria e partecipate (A. Lauriola) che ha accettato di concordare un incontro con il dirigente competente ed una rappresentanza dei cittadini.

Seguiranno aggiornamenti dopo l’incontro.

(Dichiarazioni a StatoQuotidiano.it del dottor Salvatore Clemente, residente nell’area).