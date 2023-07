Schiavone: “Comparti di Manfredonia: oltre il danno la beffa”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “La zona dei comparti di Manfredonia, fu oggetto di attenzione dell’ultima campagna elettorale da parte di ogni candidato sindaco e anche di chi, pur consapevole di alcune responsabilità personali, promise soluzioni fantasiose per favorire il completamento delle opere di urbanizzazione.

Un incubo alimentato dalla sciatteria dell’amministrazione Rotice che, notizia di questi giorni, ha iniziato una serie di controlli con lo scopo di censire tutti coloro che dovrebbero pagare la Tosap per il posizionamento del passo carrabile.

Questa è l’ennesima beffa di un’amministrazione comunale incapace e incoerente che da un lato non si preoccupa di erogare i servizi essenziali, nascondendosi dietro la mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione, dall’altro lato pretende una tassa che ad oggi non è esigibile, tenuto conto che le aree non sono state ancora assunte al patrimonio del Comune.