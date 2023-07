Bari – “Nel presente caso, invece, la pena applicata rispetta, per specie e

quantità, il limite edittale del reato principale e del reato satellite, avendo le parti

scelto di aggiungere alla pena detentiva anche la pena pecuniaria stabilita per

quest’ultimo delitto“.

Con ordinanza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha respinto il ricorso proposto da Vairo Michele, nato a Manfredonia il 15 febbraio 1998, contro la sentenza del 13 febbraio 2023 del GIP del Tribunale di Foggia con la quale era stata applicata all’uomo la pena di anni 4 e mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa per avere, lo scorso 01/09/2022 (in zona giostre, di notte, durante la festa patronale di Manfredonia), “compiuto atti idonei ad uccidere Giovanni La Torre,

esplodendo contro di lui una raffica di colpi con un’arma da guerra detenuta e

portata illegalmente“.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Michele Vairo, attraverso il suo legale, con un unico motivo con il quale censura la violazione di legge della sentenza, per essere stata la pena pecuniaria ridotta nella misura massima prevista per la scelta del rito, mentre per la pena detentiva tale riduzione è stata calcolata in misura inferiore, con

conseguente applicazione di una pena illegale quanto all’ammontare della multa.

Con la sentenza indicata, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it