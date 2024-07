(nota stampa). Diversi anni fa, il Consiglio Comunale ha indetto un bando pubblico rivolto alle imprese ed ai proprietari di terreni ubicati nella cinta urbana della città, per risolvere diversi problemi.

Il bando, denominato “Housing sociale”, fu pubblicato previo accordo sottoscritto con la Regione, i sindacati e le associazioni datoriali. In sostanza le opere che gli esecutori avrebbero realizzato e ceduto gratis al Comune, avrebbero risolto molteplici problematiche sia sociali che economiche, tenendo conto del drammatico fabbisogno abitativo della città, della problematica situazione economica del Comune di Foggia, della cronica mancanza di lavoro e della situazione di “sofferenza” di molte imprese ferme da anni per la mancanza di autorizzazioni edilizie.

Un atto che rispecchia appieno l’obiettivo ideale delle deliberazioni politico-amministrative: dare risposte ai cittadini.

Per la prima volta, a Foggia si poteva accedere alla cosiddetta “edilizia contrattata”. In sostanza, il Comune avrebbe ricevuto dai vincitori del bando circa 400 alloggi realizzati e ceduti gratuitamente, per costruirne altri 400 con progetti esecutivi. In tal modo, avrebbero risolto il fabbisogno abitativo a costo zero ed aumentato il patrimonio economico dell’ente, senza valutare i vantaggi per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione che gli operatori avrebbero pagato.

Molti hanno criticato il relativo consumo del suolo, però poi invocano l’approvazione del PUG. Un lungo iter burocratico ha, finora, impedito di dare esecuzione pratica al bando, nonostante tutte le sentenze emesse a favore dei soggetti attuatori dai Tribunali Amministrativi e dal Consiglio di Stato, per questo ci si chiede:

– si prevede o no uno sviluppo di questa città?

– se nel PUG è inserito alche l’Housing Sociale così come indicato nel Documento Programmatico Preliminare di Karrer, qual è l’interesse a non procedere con il bando?

– Si vuole rinunciare a diversi milioni di euro gratis, e correre il rischio di pagarne altri per danni subiti, e rimanere sempre a combattere per risolvere i problemi della povera gente?

Alla luce di questa complessa situazione, il consigliere comunale di “Con”, Antonio Mancini, assieme ai colleghi di partito, ha presentato un’interpellanza alla Sindaca Maria Aida Episcopo per conoscere le determinazioni che l’Amministrazione ha assunto o intende assumere in relazione al “Programma di Iniziativa Pubblica per l’Emergenza Abitativa”, denominato “Housing Sociale” della città di Foggia.

Nella certezza di un veloce riscontro da parte del governo cittadino e della Giunta Regionale, i consiglieri si impegnano sin d’ora con i cittadini ad attuare tutte le iniziative possibili per giungere ad una rapida conclusione, così da avviare la soluzione almeno di una parte delle numerose e complesse emergenze che affliggono la comunità cittadina.

Il Consigliere Antonio Mancini