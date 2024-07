Dalle ore 02:00 di questa mattina, circa 250 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, coadiuvati dai Comandi Provinciali di Bari e Foggia e dai reparti specializzati dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno, stanno eseguendo un’operazione su vasta scala. Questa operazione è il culmine di complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani.

L’ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Trani su richiesta della Procura, riguarda 47 indagati residenti a Trani, Bisceglie e in comuni limitrofi. Di questi, 31 sono stati condotti in carcere, 8 sono stati posti agli arresti domiciliari e 8 sono stati colpiti dal divieto di dimora nel proprio comune. Gli indagati sono ritenuti gravemente responsabili, a vario titolo, di cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, che si approvvigionavano via mare direttamente dalla Spagna.

Lo riporta Antennasud.com