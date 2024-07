Brindisi: la procura chiede 4 anni per il sociologo barese Palmisano

BRINDISI – La Procura di Brindisi ha richiesto una condanna a quattro anni per Leonardo Palmisano, sociologo barese e fondatore del festival Legalitria, accusato di concorso anomalo in concussione. La richiesta è stata avanzata ieri dai pm Pierpaolo Montinaro e Giovanni Marino al gup del tribunale di Brindisi, Simone Orazio. Palmisano, in qualità di legale rappresentante della cooperativa Radici Future, è imputato per presunte irregolarità al Comune di Erchie.

I pm hanno anche richiesto una condanna a due anni per l’ex dirigente dell’area tecnica del Comune, Ciriaco Ciro Pasquale, accusato di concorso in falsità materiale in atto pubblico. Entrambi gli imputati, rappresentati dagli avvocati Maria Pia Vigilante e Ottavio Martucci, hanno dichiarato la correttezza del loro operato. Il giudice si pronuncerà il 15 ottobre.

L’accusa sostiene che l’ex sindaco Pasquale Nicolì e l’ex assessore ai Servizi sociali, Pamela Melechì, abbiano costretto il segretario comunale, con minacce implicite di demansionamenti o atti vessatori, ad affidare direttamente alla cooperativa Radici Future la gestione della biblioteca del Comune, per un importo di 12.289,28 euro, ottenendo così un ritorno di immagine.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it