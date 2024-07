Caldo senza tregua, da Nord a Sud, fino alla prossima settimana

L’ondata di caldo intensa continuerà probabilmente fino a metà della prossima settimana. I dati più recenti indicano la persistenza dell’Anticiclone Africano sul Mediterraneo e sull’Italia fino al 24/25 luglio, con tempo stabile e soleggiato, soprattutto al Centro-Sud e nelle Isole, peggiorando la siccità in Sicilia. La massa d’aria calda è evidente anche per la quota dello zero termico che sulle Alpi raggiunge i 4200/4400 metri.

Al Nord, dove il caldo è più afoso, è previsto un aumento temporaneo dell’instabilità tra venerdì 19 luglio e il fine settimana, con temporali soprattutto sulle Alpi centro-orientali e nel Nord-Est. Per conferme e dettagli bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti.

Al Centro-Sud le temperature potranno toccare i 40/42 gradi nelle zone interne, e le temperature minime notturne raramente scenderanno sotto i 20 °C in tutta Italia, superando i 24/25 gradi nei centri urbani.

Previsioni meteo per mercoledì 17 luglio:

La giornata sarà prevalentemente serena o poco nuvolosa, con maggiori nubi al mattino su coste liguri, Piemonte e zone alpine; nel pomeriggio possibili rovesci isolati o brevi temporali sulle Alpi settentrionali lombarde e in Trentino Alto Adige. Locali annuvolamenti lungo l’Appennino meridionale.

Temperature stabili, con massime tra 32 e 36 gradi al Nord, 33/40 al Centro-Sud e nelle Isole. Venti deboli e mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per giovedì 18 luglio:

Possibili rovesci o temporali su Alpi e Prealpi lombarde e orientali, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che massimi. Venti di brezza deboli.

Lo riporta Meteo.it