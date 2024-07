d'Arienzo, Tasso, Vitulano, La Macchia, Totaro, per la VI puntata di Stato in Diretta: le indicazioni (VIDEO)

Manfredonia, 16 luglio 2024. Nella splendida cornice dello Yachting Club del porto turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia, si è svolta la sesta puntata di “STATO IN DIRETTA”, condotta da Luigi Mossuto e Giuseppe de Filippo della redazione di StatoQuotidiano.it. La serata ha visto la partecipazione di illustri ospiti, rappresentanti del panorama politico, imprenditoriale e culturale locale, pronti a discutere temi di grande rilevanza per il territorio.

Tra gli ospiti della serata, Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo, Coordinatore regionale di Avviso Pubblico in Puglia e segretario provinciale di Foggia del Partito Democratico. D’Arienzo ha analizzato il percorso di rinascita della sua città, una città che, dopo essere stata segnata da anni di contrasti interni e infiltrazioni criminali, è riuscita a ottenere prestigiosi riconoscimenti. Monte Sant’Angelo, infatti, è la Capitale Cultura di Puglia 2024 ed è stata inserita tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025. D’Arienzo ha sottolineato l’importanza del contributo dell’amministrazione e della comunità nel raggiungimento di questi traguardi. Riguardo Manfredonia, ha offerto consigli al neo sindaco Domenico La Marca, suggerendo di puntare sulla partecipazione civica per superare le difficoltà amministrative del passato.

Antonio Vitulano, imprenditore della A&G Vitulano Srl e proprietario del marchio Vitulano Drugstore, ha condiviso la storia di successo della sua azienda, fondata nel 1965 dai suoi genitori. Con l’apertura del 100° punto vendita lo scorso 29 maggio 2024, l’azienda celebra una lunga tradizione imprenditoriale. Vitulano ha offerto preziosi consigli a chi si affaccia nel mondo delle imprese, evidenziando l’importanza della perseveranza e della capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Fabio La Macchia, presidente dell’associazione TAAF (Terra, Aria, Acqua, Fuoco) di Zapponeta e dipendente del Comune di Zapponeta, ha raccontato il percorso di crescita economica, sociale e culturale del suo comune, che anche quest’anno ha ottenuto la Bandiera Blu. La Macchia ha attribuito questo successo a una strategia integrata di valorizzazione delle risorse locali e di promozione del turismo sostenibile, dimostrando come una gestione oculata e lungimirante possa portare benefici concreti alla comunità.

Mario Totaro, rappresentante dell’associazione “Partita Iva” di Manfredonia, ha discusso le proposte per la riduzione del Canone Unico Patrimoniale, sottolineando l’importanza di rendere le tasse comunali più eque per sostenere le attività economiche locali. Totaro ha inoltre espresso la sua opinione sulla nuova amministrazione, auspicando una collaborazione costruttiva con il nuovo sindaco per il bene della città.

Antonio Tasso, consigliere comunale e membro della Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITeT), ha raccontato l’esperienza organizzativa degli “ITTF World Masters Tennis Table Championship 2024” di Roma. L’evento, che ha richiesto oltre un anno di preparativi, è stato un grande successo, con numeri da capogiro e una cura meticolosa dei dettagli. Tasso ha illustrato le sfide e le soddisfazioni di far parte del Comitato Organizzatore e del Direttivo dei Campionati, sottolineando l’importanza di tali eventi per la promozione dello sport e del territorio.

La serata si è conclusa con gli interventi di Salvatore Clemente, docente e collaboratore di StatoQuotidiano.it, e Giuseppe de Filippo, direttore di StatoQuotidiano.it, ponendo domande mirate agli ospiti e arricchendo il dibattito con le loro osservazioni.