Foggia: caccia e prostituzione nel Bosco dell’Incoronata

“Nel Bosco dell’Incoronata, purtroppo, si verificano attività illecite come la caccia e la prostituzione. Tutto ciò che si può immaginare in termini di attività criminali accade qui, poiché è stato abbandonato.”

Così ha dichiarato Francesco Strippoli, consigliere delegato alla valorizzazione del Bosco regionale dell’Incoronata, durante il primo bilancio dell’assessora all’Ambiente e vicesindaca Lucia Aprile, anch’essa appartenente al Movimento Cinque Stelle.

“Il Bosco è vittima di gruppi di criminali che lo sfruttano per tagliare legname, cacciare illegalmente e sversare rifiuti. Ha bisogno di tutela, gestione e della presenza positiva di un’Amministrazione che lo valorizzi e ne tragga vantaggi,” continua Strippoli. “Non esiste lo stato di natura, che significherebbe abbandonarlo e lasciarlo in mano ai criminali.”

Strippoli sottolinea la necessità di portare attività e cultura nel Bosco. “Il prossimo passo è intervenire sulla gestione, stipulando una convenzione specifica con associazioni che possano presidiare il bosco,” spiega il consigliere comunale del M5S. “Abbiamo già una convenzione con Nita, che ha vinto una gara per occuparsi della sorveglianza e tutela, soprattutto sul fronte antincendio.”

Il primo passo è stato il ripristino dell’area, dallo sfalcio all’eliminazione degli arredi marci, infestati da tarme e con chiodi sporgenti (“Non venivano cambiati da 30 anni”, ha sottolineato Strippoli). Sono state organizzate giornate di eco-trekking e concerti. “Gli eventi di musica classica, sotto l’albero monumentale, con il Coro Umberto Giordano, servono principalmente a far scoprire il bosco a molti cittadini.”

Quando l’assessora Aprile ha iniziato il suo mandato, ha osservato che nell’area protetta “non c’erano sicurezza, vigilanza, né pulizia, se non quella fornita da Amiu nelle aree urbane, ma non in quelle boschive.”

Il Parco regionale Bosco Incoronata “necessita di particolare attenzione, poiché è stato abbandonato per troppo tempo,” concorda l’assessora. “La Regione deve accompagnarci in questo percorso.”

