Le ricerche di Antonio Draicchio, dopo 7 giorni, sono state interrotte come da prassi di legge Il gruppo compirà il Cammino di Padre Pio Foggia, 17 luglio 2024 – Saranno 120 i pellegrini spagnoli che troveranno accoglienza nei Comuni di Panni, Lucera e San Marco in Lamis, tappe del "Cammino di Padre Pio" che i viandanti compiranno partendo da Pietralcina, paese natale del Santo con le stimmate. A curarne l'accoglienza saranno la presidente di Confguide Confcommercio Foggia, Franca Palese e Milena Natola, componente del direttivo del sindacato di categoria. Entrambe guide certificate dalla Regione Puglia, attraverso la rappresentanza della Confcommercio provinciale, hanno coordinato l'accoglienza nei tre Comuni dove i pellegrini saranno ricevuti e troveranno ristoro. I viandanti proseguiranno il loro cammino toccando poi le città di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo con una tappa intermedia a San Severo. "Abbiamo creato una rete tra pubblico, privato e cittadini che ci ha permesso di attivarci e dare una risposta positiva alla richiesta di accoglienza", ha dichiarato Franca Palese, presidente di Confguide Confcommercio Foggia. "Il turismo religioso è diverso da quello tradizionale: è più pensato, lento e calibrato sui bisogni e le attese delle persone; i pellegrini hanno bisogno di vedere non solo le bellezze architettoniche e paesaggistiche, ma anche comunità che vivono e crescono nei territori di destinazione e noi abbiamo dato loro ciò che cercavano. Voglio ringraziare, quindi, le Amministrazioni di Lucera, San Marco in Lamis e Panni che hanno collaborato alla realizzazione del progetto di accoglienza aderendo appieno al concetto di comunità", ha concluso la Palese. Per chiunque voglia portare un saluto ai pellegrini di Valencia e ai sacerdoti- guida don Vicente Carrascosa e don Vicente Ballester y Jesus Escrig i luoghi di accoglienza sono i seguenti: 20 luglio: Panni – Palazzetto dello Sport dalle ore 17.00 21 luglio: Lucera – Palazzetto dello Sport dalle ore 17.00 23 luglio: San Marco in Lamis – Convento di San Matteo dalle ore 17.00 Marianna Bonghi Comunicazione e ufficio stampa

Le ricerche di Antonio Draicchio, dopo 7 giorni, sono state interrotte come da prassi di legge in questi casi, non avendo rilevato nessuna traccia dell’anziano. Una task force, formata da uomini delle forze dell’ordine e volontari ha battuto palmo a palmo tutta la zona intorno a “Piano Vergate” per un totale di circa 400 ettari in un raggio di diversi km utilizzando cani molecolari, droni ed elicotteri per setacciare le zone più impervie. Tanti gli sforzi messi in campo dai carabinieri e dai vigili del fuoco nonostante le alte temperature pertanto siamo grati a quanti hanno lavorato ininterrottamente nonostante le difficoltà.

A tal proposito è doveroso ringraziare, in primis, il Comandante della Stazione Carabinieri di Carpino Maresciallo Davide Camassa che ha coordinato le attività con notevole professionalità e alto senso del dovere, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano Capitano Antonino Maggio che con convinta abnegazione ed elevata competenza ha fornito le giuste direttive impartite dalla Prefettura, all’Appuntato Vincenzo Zotti per lo spiccato intuito investigativo e non comune spirito di sacrificio, gli uomini di ogni ordine e grado delle forze dell’ordine provenienti dai comuni limitrofi, le varie unità dei Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile e i tanti conoscitori del posto.

Grazie, inoltre, ai soci della nostra Pro Loco che hanno collaborato fattivamente alle ricerche unitamente a Caterina Foresta.

“La famiglia, incredula, descrive Antonio come marito, padre e nonno esemplare ma soprattutto come un grande lavoratore. Ci piace ricordarlo così, ora e per sempre. “