Manfredonia piange la scomparsa di Salvatore Giuseppe Pastore. "Non ti dimenticheremo mai"

Oggi Manfredonia piange la scomparsa di Salvatore Giuseppe Pastore, pescatore in pensione, che ci ha lasciato all’età di 73 anni. Salvatore Giuseppe, conosciuto affettuosamente come Giuseppe, è nato e cresciuto a Manfredonia, una città a cui è rimasto profondamente legato per tutta la vita.

Giuseppe era noto per la sua grande dedizione al lavoro e alla famiglia. Per molti anni ha solcato le acque del nostro mare, dedicandosi alla pesca con passione e sacrificio. Era un pescatore esperto, sempre pronto a condividere la sua vasta conoscenza e le sue esperienze con i più giovani, trasmettendo così l’amore per il mare e la pesca alle future generazioni.

“Oltre ad essere un lavoratore instancabile, Giuseppe era anche un uomo di grande umanità e simpatia. Chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo ricorderà le nottate passate insieme nei capannoni per realizzare i carri di Carnevale. In quei momenti di lavoro e creatività, Giuseppe era sempre pronto con una battuta spiritosa, capace di far ridere tutti e di creare un’atmosfera di gioia e complicità” dice l’amico Andreano Antonietto.

“La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti noi. Non dimenticheremo mai il suo sorriso contagioso e la sua capacità di farci ridere anche nei momenti più difficili. Manfredonia piange la sua perdita, ma il ricordo di Giuseppe rimarrà per sempre vivo nelle nostre memorie e nei nostri cuori. Era un uomo semplice, umile, sempre disponibile ad aiutare gli altri, un vero punto di riferimento per la comunità“.

I funerali

I funerali del Sig. Salvatore Giuseppe Pastore si terranno domani, giovedì 18 luglio, alle ore 10.30 presso la Chiesa SS Redentore Croce di Manfredonia. Sarà un momento di grande commozione e raccoglimento, in cui la comunità si stringerà attorno alla famiglia per dare l’ultimo saluto a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di tutti coloro che lo hanno conosciuto.