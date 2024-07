Modugno: in prescrizione i reati degli ex sindaci Gatti e Rana - Fonte: Lagazzettadelmezzogiorno.it

MODUGNO- Il processo sui presunti illeciti commessi oltre dieci anni fa nel comune di Modugno si è concluso con due condanne, tre assoluzioni e tredici prescrizioni.

La seconda sezione penale del Tribunale di Bari, presieduta da Marco Guida, ha condannato Vito Carlo Liberio, ex consigliere comunale e assessore alle Attività Produttive e alle Politiche del Lavoro, a sette anni e quattro mesi di reclusione. Sergio Maiorano, all’epoca geometra in servizio presso l’ufficio tecnico, ha ricevuto una condanna a quattro anni.

Entrambi sono stati dichiarati interdetti a vita dai pubblici uffici e non potranno trattare con la pubblica amministrazione. Insieme, dovranno risarcire il comune di Modugno, costituitosi parte civile con l’avvocato Fernando Tripaldi, con 50.000 euro per danni non patrimoniali.

L’azione legale per il risarcimento agli imprenditori, costituiti parte civile con l’avvocato Andrea Moreno, sarà invece trattata dal giudice civile. È stata stabilita una provvisionale immediatamente esecutiva di 10.000 euro a loro favore. Inoltre, il rapporto di lavoro tra Maiorano e il Comune è stato dichiarato estinto.

I reati contestati agli ex sindaci Domenico Gatti e Giuseppe Rana sono stati dichiarati prescritti. Giuseppe Rana, difeso dagli avvocati Salvatore Campanelli e Pasquale La Pesa, è stato comunque assolto nel merito riguardo ad altri capi d’imputazione.

Liberio è stato riconosciuto colpevole di tre episodi di concussione, avvenuti tra il 2009 e il 2011.

Lo riporta Lagazzettadelmezzogiorno.it