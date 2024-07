Puglia Sounds Plus 2024. 27 progetti musicali finanziati da Puglia Sounds Plus 2024: 15 tour in Italia per un totale di 88 concerti 12 tour all’estero per un totale di 77 concerti

Sono 27 i progetti che diffondono la cultura musicale pugliese, per un totale di 165 concerti in Puglia, Italia e all’estero, ammessi al finanziamento della prima scadenza degli avvisi pubblici Puglia Sounds Tour Italia 2024 e Puglia Sounds Tour Export 2024 – a valere sul Fondo Speciale Cultura e Patrimonio Culturale L.R.40/2026, art 15, comma 3 – finalizzati a incrementare la circuitazione della musica pugliese in Italia e all’estero, che rientrano in Puglia Sounds Plus, la linea di intervento di Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, che dal 2020 sostiene il comparto musicale.

Nel dettaglio Puglia Sounds Tour Italia 2024, il bando che nelle precedenti scadenze ha sostenuto circa 900 concerti in Italia, ammette a finanziamento Brancaleone Project con Gradisca live per 5 date tra Puglia, Basilicata, Campania; Canzoniere Grecanico Salentino con Meridiana per 10 date tra Campania, Lazio, Puglia, Lombardia, Emilia-Romagna; Crifiu con Nausicaa Tour24 per 6 date tra Puglia, Molise, Abruzzo, Calabria, Sicilia; Cristiana Verardo con Cristiana Verardo live 2024 per 6 date tra Puglia, Sardegna, Liguria; Faraualla con Culla e Tempesta per 4 date tra Emilia-Romagna, Campania, Trentino Alto-Adige; Gio Evan con Moksa Bar per 6 date tra Puglia, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte; Kekko Fornarelli con Soundtrack Orchestra per 4 date tra Marche, Puglia; Kyoto con Limes Limen Tour per 7 date tra Piemonte, Puglia, Molise, Abruzzo, Sicilia; Mascarimirì con Tour 25+1 per 6 date tra Campania, Calabria, Puglia, Basilicata; Mezzotono con V.O.L.A.R.E. Vocal Orchestra Low-cost Airline Round the Earth per 8 date tra Puglia, Toscana, Lazio, Piemonte; Radicanto con Radicanto Tour 2024 per 6 date tra Puglia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria; Rossana De Pace con Perché lo fai? per 4 date tra Lombardia, Basilicata, Sicilia, Puglia; Sarita con Sarita Tour 2024 per 5 date tra Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia; Spiff Onyuku con Afrobeat Ambassador per 4 date tra Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio; Stain con Bell(o) Tour 2024 per 7 date tra Puglia, Lombardia, Calabria, Sicilia. Prossima scadenza fissata al 17 settembre 2024 per la programmazione compresa tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2024.

Puglia Sounds Tour Export 2024, il bando che dal 2010 ha sostenuto oltre 2000 concerti all’estero, ammette a finanziamento Folkatomik con Folkatomika Tour per 3 date tra Macedonia, Ungheria e Croazia; Niccolò Fino con Impulse per 6 date tra Costa Rica, Messico; Walter Celi con Rainfall Tour 2024 per 6 date tra Belgio, Germania; Pasquale Calò con Where I Come From per 6 date tra Olanda, Spagna; Orfeo Futuro Ensemble con Burrasche & Bizzarrie 6 date tra Francia, Spagna; Ava Trio con The Great Green – Album Release Tour per 7 date tra Austria, Bulgaria, Ungheria; Justin Adams & Mauro Durante con Sweet Release per 8 date tra Austria, Polonia, Regno Unito; Canzoniere Grecanico Salentino con Meridiana per 7 date tra Francia, Stati Uniti d’America; Kalàscima con Kalàscima Summer Tour 2024 per 10 date tra Canada, Croazia, Spagna; Pasquale Stafano Gianni Iorio con Mediterranean Tales per 4 date in Cina; Ludovica Rana Duo con Romanza per 3 date negli Stati Uniti d’America; Mezzotono con V.O.L.A.R.E. Vocal Orchestra Low-Cost Airline Round The Earth per 11 date tra Cina, Germania, Turchia). Prossima scadenza fissata al 19 settembre 2024 per la programmazione compresa tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2024.

Puglia Sounds è il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.