Roma: gatto randagio legato ai binari e schiacciato dal treno

Un gattino randagio, affettuosamente chiamato ‘Caracas’, è stato legato ai binari e ucciso da un treno alla stazione Tuscolana di Roma. Questo gattino, benvoluto nel quartiere, era noto per la sua socievolezza. “Un gatto di quartiere“, così lo descrivono su Facebook i membri della comunità ‘Mici di Villa Lais’, che hanno organizzato una fiaccolata per oggi pomeriggio per protestare contro la crescente violenza sugli animali.

Comune parte civile

“Sono sconvolta dalla notizia letta su ‘Repubblica’, che testimonia come la violenza continui a macchiare la nostra Capitale. Dopo il cane Giorgio, ora apprendiamo di una nuova vittima della crudeltà umana: ‘Caracas’, un gattino molto amato nel quartiere Mandrione, è stato legato ai binari della stazione Tuscolana e travolto da un treno”.

Così si è espressa Patrizia Prestipino, Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale. “Un’ennesima barbarie, un vero e proprio orrore, che ha causato la morte di un altro essere indifeso, vittima della violenza umana. Chiedo al Comune di Roma di costituirsi parte civile. Faccio appello alla sensibilità dei romani, che da sempre dimostrano di avere a cuore gli animali della nostra città, e invito alla partecipazione numerosa alla fiaccolata organizzata in memoria del gattino”.

La fiaccolata per Caracas e contro la violenza verso gli animali

L’indignazione dei residenti ha portato all’organizzazione di una fiaccolata. Come comunicato sulla pagina Facebook dei ‘Mici di Villa Lais’, la fiaccolata partirà alle 19 da via Deruta, all’entrata della villa, attraverserà via del Mandrione e si concluderà in via Casilina Vecchia.

Lo riporta Rainews.it