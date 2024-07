Siae: in Puglia concerti e calcio gli eventi di maggior successo

La musica pop, rock e leggera ha generato incassi superiori a 31 milioni di euro, con 1,34 milioni di biglietti venduti. L’introito medio per concerto è di circa 14mila euro, con una spesa di 23 euro a persona, 14,60 euro in meno rispetto alla media nazionale. Tra gli eventi musicali più seguiti allo stadio San Nicola di Bari ci sono i concerti di Tiziano Ferro e dei Pinguini Tattici Nucleari, rispettivamente al quarto e quinto posto con 42.119 e 40.546 spettatori.

Il calcio domina i primi tre posti della classifica per numero di spettatori: la finale di ritorno dei playoff Bari-Cagliari dell’11 giugno ha attirato 58.203 persone, seguita dalla partita Italia-Malta del 14 ottobre con 56.250 spettatori e dalla semifinale dei playoff contro il Südtirol del 2 giugno con 51.629 spettatori. Complessivamente, il calcio si posiziona al secondo posto per spesa totale, con 22,2 milioni di euro e 1,7 milioni di tifosi. Il costo medio per partita è di 13 euro, 8,30 euro in meno rispetto alla media nazionale di 21,30 euro.

Le discoteche hanno venduto 945mila biglietti, generando 13,2 milioni di euro. Gli spettacoli di prosa hanno incassato 12,6 milioni di euro con 770mila ingressi. Infine, il settore degli intrattenimenti musicali ha registrato introiti per 7,6 milioni di euro con quasi 590mila accessi.

Lo riporta Ansa.