Sport a tutto tondo a Manfredonia: problema o opportunità?

Immaginiamo una comunità priva di sport, passione e regole…non sarebbe di sicuro una bella realtà . Tuttavia, tranne per il calcio, sembra che pochi si preoccupino del futuro dello sport in città. Ma lo sport, visto come attività ludico-formativa, è davvero così cruciale per la comunità? Purtroppo, spesso lo sport non è accessibile a tutti, nonostante sia una valida risorsa nella lotta contro l’emarginazione, il disagio sociale e la devianza giovanile, ecc…

Questa introduzione ci porta al tema della prossima puntata di “GoodEvening Stefania”, che si concentrerà sullo sport nella nostra città, visto più come un problema o un’opportunità?

A partire dalle ore 18.45 vi aspettiamo sulla pagina Facebook di Stato Quotidiano in diretta della bellissima location del ristorante “Seashell” sul porto turistico di Manfredonia.

Lo sport ha esigenze chiare e fondamentali: necessita di strutture e spazi accessibili per le varie discipline, materiali adeguati e una gestione flessibile, partner commerciali e istituzionali, e soprattutto una programmazione sportiva ben definita. Senza una pianificazione adeguata, si rischia di perdere l’interesse per l’attività sportiva.

Strutture e Spazi: La carenza di impianti sportivi adeguati è uno dei principali ostacoli. Piste di atletica, palestre, campi polivalenti e piscine sono essenziali per la pratica di diverse discipline. La manutenzione e l’accessibilità di queste strutture sono cruciali per garantirne l’uso continuo e sicuro.

Materiali e Gestione: Gli sport richiedono attrezzature specifiche che devono essere di qualità e disponibili in quantità sufficiente. Inoltre, una gestione flessibile e competente delle strutture sportive è fondamentale per ottimizzare l’uso degli spazi e delle risorse disponibili.

Partner Commerciali ed Istituzionali: La collaborazione con aziende locali e istituzioni pubbliche può fornire il supporto finanziario necessario per lo sviluppo delle infrastrutture sportive. Sponsorizzazioni, sovvenzioni e partnership possono contribuire a coprire i costi di gestione e manutenzione.

Programmazione e Progettualità: Una pianificazione strategica delle attività sportive è essenziale. Questo include la creazione di calendari di eventi, l’organizzazione di tornei e competizioni, e la promozione di programmi di allenamento e formazione per atleti di tutte le età. Senza una visione a lungo termine, lo sport rischia di perdere il suo ruolo educativo e sociale.

Discuteremo di tutto questo e altro ancora con alcuni protagonisti della realtà sportiva sipontina. Sarà un’occasione per riflettere insieme su come lo sport possa essere non solo un passatempo, ma un vero e proprio strumento di crescita anche economica e coesione sociale per la nostra comunità.

Ospiti:

Caterina Brigida ha conseguito la laurea in Economia aziendale presso la Sapienza di Roma. Professoressa di Economia Aziendale e Vice presidente della palestra A s.d. Funakoshi di Manfredonia, fondata dal padre Vincenzo Brigida quarantacinque anni fa. Pratica il Karate dall’età di cinque anni, è cintura nera 3 Dan ed istruttrice di karate. Figlia d’arte perché suo padre è un maestro di fama nazionale, nonché docente federale cintura nera 8 Dan e presidente della Funakoshi.

Ilenia Clemente: Presidente Gargano Sailing Team,Imprenditrice olearia e docente di lingue. Nel 2012 si appassiona al mondo della vela e piano piano prende forma l’idea di diffondere tra i giovanissimi e meno giovani, uno sport così poco conosciuto e praticato a livello locale. Nel 2020 durante il lockdown, concetti come libertà e vita diventano come mai prima, fondamentali, e l’idea diventa necessità e prende vita nella Gargano Sailing in un progetto ampio e articolato che prevede non solo la pratica di questo sport, ma la diffusione dell’amore incondizionato per il mare e le sue regole.

Antonietta D’Anzeris: Docente e consigliera nazionale UISP. Da anni l’amore per la sua terra l’ha portata ad un intenso impegno nella tutela e nella promozione delle attività sociali e sportive sul territorio, già vice presidente del Comitato Uisp Manfredonia e nel consiglio direttivo del comitato regionale Uisp. Alle scorse comunali è stata tra le donne candidate al consiglio comunale più votate sostenuta dalla lista civica Progetto Popolare.Attualmente, il suo nome è tra i potenziali assessori che potrebbero far parte della nuova giunta. La sua esperienza e la sua grande umanità sono considerate un valore aggiunto significativo.

Cristiano Dello Mastro: Imprenditore nel settore turistico e della ristorazione, Diplomato ISEF, ISTRUTTORE FEDERALE KITESURF . Nato a Foggia ma si sente un sipontino da sempre.

Antonio Marinaro: professore di scuola secondaria con un amore infinito verso la scuola, lo sport e la disabilità. Da quasi 35 anni infatti svolge attività come volontario e ne ha fatto una professione. Colonna portante della Società ASD Canottaggio Delfino Manfredonia da diversi anni porta avanti sul territorio progetti sportivi ottenendo ottimi risultati e ponendosi come esempio da seguire.

Nicla Prencipe: Laureata in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e Direttrice Artistica presso la ASD Ninni Backstage di Manfredonia, l’unica sede nella provincia in cui lei stessa pratica e insegna Arti Circensi.I suoi studi e le sue costanti formazioni fanno di lei una grande professionista in ambito sportivo. Può vantare formazioni federali in diverse discipline sportive tra cui Diplomi CSEN, FIN, FIF in danza, nuoto e fitness;Diploma M.S.P. di primo livello in PilatesMatwork; Diploma M.S.P. presso la Scuola Nazionale di Circo di Liana Orfei;Tecnico Federale in Ginnastica Artistica Femminile; Giudice di gara CSEN in discipline aeree; Diploma CSEN di Personal Training per Gestanti pre e post partum.