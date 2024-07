Qualche giorno fa, un consigliere regionale annuncia in pompa magna che “a breve” riprenderà il collegamento per le Tremiti dichiarando che “Il servizio (…) si sta dimostrando un valore aggiunto anche per la città di Manfredonia e i suoi operatori economici”

E giù commenti entusiastici ed estasiati (100% positivi) che vanno dal “finalmente uno che fa”, al “risollevamento della Capitanata” e così via.

Ieri, un onorevole annuncia, urbi et orbi, che il treno da Roma “Fermerà a Foggia!”

Ora, mi chiedo e vi chiedo: davvero un treno che ferma “alle ore 1,45, con permanenza del treno in stazione per circa 4 ore” è una vittoria per la Capitanata?

Alle ore 1:45 (di notte!!!)? A Foggia?

A quell’ora (se non ci sono i soliti ritardi) davvero ci si può trasferire “immediatamente nelle loro mete”? E con quali mezzi pubblici (sempre all’1:45 di notte!!!) visto che spesso scarseggiano anche di giorno?

E quel “oppure continuare a riposarsi in treno per 4 ore per poi spostarsi altrove”, è forse un nuovo modo di alloggiare gratuitamente sui treni? TRAIN & BED? Con o senza climatizzazione?